Можно ли унаследовать характер

Девочка с белокурыми волосами. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие люди замечали, как их дети имеют похожий характер с родителями. Но наследуется ли поведение человека и как это связано с генетикой.

Об этом сообщил ученый генетик Александр Коляда.

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Маленький ребенок. Фото: Freepik

Три Туртхеймеровские правила генетики поведения:

все черты личности наследуются; эффект воспитания в одной семье меньше, чем эффект генов. Таким образом, важность факторов в формировании личности такова: окружение — гены — семья; основная часть различий в сложных признаках не объясняется генами - это значит что для сложных характеристик нашей личности гены не главное.

"Первое правило самое провокационное и интересное. Переходя к разгадке, сразу скажу, что наследуется всё, но в разной степени. Все споры насчет генетики/негенетики умолкают, когда появляются цифры. Наследуется всё, мы это знаем потому что у людей не рождаются обезьяны, а у обезьян — люди. Мясной субстрат наших душевных инсинуаций наследуется почти без вариаций", — объяснил генетик.

Иллюстрация генов. Фото: Freepik

Ученый добавляет, что на расстоянии вытянутой руки ваш мозг выглядит также как мозг ваших родителей. Но легко отличается от мозга обезьяны.

"Людей чаще интересует не наследование особенностей своего мяса, а, конечно же, наследование талантов и черт характера. Я вполне уверен, что наследования талантов не бывает. А наследование способностей человека и черт личности изучено достаточно хорошо, чтобы продолжать спекулировать на эту тему", — добавил ученый.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

У человека нет черт характера, которые бы не имели генетических компонентов. И нет черт характера, которые бы на 100% определялись генами.

"Каждая характеристика тела и характера (он 100% родом из мозга, если что) имеет коэффициент наследования. Это величина от 0 до 100%, которая показывает, насколько генетика объясняет вариацию данного признака среди людей", — добавил генетик.

Этот показатель очень трудно вербализировать, и точно не правильно его трактовать как "признак на 30% генетический" или "30% людей имеют этот признак по генетическим причинам".

Девушка в очках. Фото: Freepik

Но, тем не менее, этот показатель точнее всего показывает, насколько признак зависит от генов. Удобней и правильней всего его использовать для сравнения вклада генов в различные признаки.

Например, болезнь Хантингтона имеет коэффициент наследования 100%, как и цвет глаз. Политические взгляды детей 5 лет имеют коэффициент 0%, они полностью зависят от окружающей среды.

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