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Чого треба боятися більше, ніж гепатиту А: пояснення інфекціоніста

14 червня 2023 15:39
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Гепатит А та кишкові інфекції: чого варто боятися в Україні
Дівчина під крапельницею. Фото: pexels
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Після затоплення на півдні України експерти в один голос почали говорити про сплеск інфекцій, серед яких і вірусний гепатит А. Однак є бактерії, яких треба боятися більше. 

Що загрожує українцям після Каховської трагедії і на що звертати увагу, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. 

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Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. Фото: Facebook

"Небезпека — це бактерії групи кишкової палички. Будь-які захворювання, які передаються побутовим шляхом. Переносником яких можуть бути собаки, гризуни, комарі. Тому на сьогодні, враховуючи міграцію не тільки людей, а флори і фауни, треба приділяти увагу просвітницькій роботі, щоб люди розуміли симптоми певних захворювань", — сказала лікарка. 

Вона додала, що людям варто не сидіти вдома до посиніння, а при перших симптомах або поганому самопочутті звертатися за допомогою.

Важливо ретельніше звертати увагу на своє здоров'я не лише людям у постраждалих регіонах, а по всій країні, адже географія розповсюдження інфекцій розширюється. 

Нагадаємо, за останній тиждень в Одесі збільшилася кількість випадків гострих кишкових інфекцій. Кількість випадків подвоїлася з 56 до 110, зокрема серед дорослих зросла в 1,8 разу (з 25 до 45), а серед дітей до 17 років — у 2,1 разу (з 31 до 65).

 

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