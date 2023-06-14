Гепатит А та кишкові інфекції: чого варто боятися в Україні

Дівчина під крапельницею. Фото: pexels

Після затоплення на півдні України експерти в один голос почали говорити про сплеск інфекцій, серед яких і вірусний гепатит А. Однак є бактерії, яких треба боятися більше.

Що загрожує українцям після Каховської трагедії і на що звертати увагу, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна.

Читайте також:

Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. Фото: Facebook

"Небезпека — це бактерії групи кишкової палички. Будь-які захворювання, які передаються побутовим шляхом. Переносником яких можуть бути собаки, гризуни, комарі. Тому на сьогодні, враховуючи міграцію не тільки людей, а флори і фауни, треба приділяти увагу просвітницькій роботі, щоб люди розуміли симптоми певних захворювань", — сказала лікарка.

Вона додала, що людям варто не сидіти вдома до посиніння, а при перших симптомах або поганому самопочутті звертатися за допомогою.

Важливо ретельніше звертати увагу на своє здоров'я не лише людям у постраждалих регіонах, а по всій країні, адже географія розповсюдження інфекцій розширюється.

Нагадаємо, за останній тиждень в Одесі збільшилася кількість випадків гострих кишкових інфекцій. Кількість випадків подвоїлася з 56 до 110, зокрема серед дорослих зросла в 1,8 разу (з 25 до 45), а серед дітей до 17 років — у 2,1 разу (з 31 до 65).