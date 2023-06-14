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Чего нужно бояться больше, чем Гепатита А: объяснение инфекциониста

14 июня 2023 15:39
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Гепатит А и кишечные инфекции: чего следует бояться в Украине
Девушка под капельницей. Фото: pexels
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

После затопления на юге Украины, эксперты в один голос начали говорить о всплеске инфекций, среди которых и вирусный Гепатит А. Однако есть бактерии, которых нужно бояться больше.

Что угрожает украинцам после Каховской трагедии и на что обращать внимание, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

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Врач-инфекционист Евгения Менжулина. Фото: Facebook

"Опасность — это бактерии группы кишечной палочки. Любые заболевания, которые передаются бытовым путем. Переносчиком которых могут быть собаки, грызуны, комары. Поэтому на сегодня, учитывая миграцию не только людей, а флоры и фауны, нужно уделять внимание просветительской работе, чтобы люди понимали симптомы определенных заболеваний" , — сказала врач.

Она добавила, что людям следует не сидеть дома до посинения, а при первых симптомах или плохом самочувствии обращаться за помощью.

Важно более тщательно обращать внимание на свое здоровье не только людям в пострадавших регионах, а по всей стране, ведь география распространения инфекций широкая. 

Напомним, за последнюю неделю в Одессе увеличилось количество случаев острых кишечных инфекций. Количество случаев удвоилось с 56 до 110, в том числе среди взрослых выросло в 1,8 раза (с 25 до 45), а среди детей до 17 лет – в 2,1 раза (с 31 до 65).

 

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