Які симптоми дефіциту вітамінів?

Лікарка тримає салат. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Раціон харчування повинен бути збалансованим, щоб не допускати дефіцитів вітамінів та мінералів. Фахівці зазначають, що є п'ять основних елементів на які завжди потрібно звертати увагу.

Про це повідомив Realbuzz.

Читайте також:

1. Омега-3 жирні кислоти

Дослідники пояснюють, що цей елемент обов'язково потрібен тим, хто бажає жити довше. Дефіцити омега 3 можуть призвести до проблем зі здоров'ям.

Для чого потрібно вживати омега 3:

профілактика виникнення депресії;

профілактика серцевих захворювань;

підтримка здоров'я очей;

гарний помічний в схудненні;

підтримує здоров'я шкіри та волосся.

Червона риба та авокадо. Фото: Freepik

В яких продуктах більше всього міститься омега 3:

жирна риба (лосось, скумбрія, сардини);

насіння льону;

волоські горіхи.

2. Вітамін D

За допомогою вітаміну D в нашому організмі засвоюється кальцій. Таким чином нормальний рівень цього вітаміну важливий для здоров'я кісток та загального самопочуття.

До чого призводить дефіцит вітаміну D:

підвищений ризик розвитку раку;

ризик виникнення остеопорозу;

психічні захворювання;

хвороби серця.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Фахівці визначають, що навіть проводячи достатню кількість часу на сонці, дефіцит вітаміну D все одно може виникати. Тож потрібно поповнювати його запаси за допомогою продуктів харчування та харчових добавок. Гарним джерелом вітаміну D є жирна риба та яєчний жовток.

3. Залізо

"Дефіцит заліза є найпоширенішим дефіцитом поживних речовин у світі, від якого страждають від чотирьох до п'яти мільярдів людей у всьому світі. Враховуючи, що залізо є надзвичайно важливою поживною речовиною, яка є невід'ємною частиною багатьох процесів в організмі, важливо намагатися отримувати достатню кількість цього мінералу, особливо це стосується жінок у пременопаузі та/або вагітних, які більш схильні до дефіциту заліза", — йдеться в повідомленні.

Симптоми дефіциту заліза:

втома;

низький рівень енергії;

головний біль;

випадіння волосся;

розшарування нігтів;

блідий колір обличчя.

Корисні продукти. Фото: Freepik

В яких продуктах міститься залізо:

червоне м'ясо;

субпродукти;

курятина;

курячі яйця;

листові овочі;

бобові;

сухофрукти.

"Також варто відмовитися від чаю та кави, оскільки вони містять поліфеноли, які можуть ускладнювати засвоєння заліза нашим організмом, і пити апельсиновий сік під час їжі, оскільки вітамін С сприяє засвоєнню заліза", — додають експерти.

4. Вітамін В12

"Вітамін В12 — важлива поживна речовина, необхідна організму для утворення нових червоних кров'яних тілець і підтримки здоров'я нервової системи. Дефіцит вітаміну В12 може призвести до анемії, яка може мати небезпечні наслідки, якщо її не лікувати", — йдеться в повідомленні.

Продукти тваринного походження та горіхи. Фото: Freepik

Симптоми анемії:

втома;

блідий колір обличчя;

задишка;

поколювання в руках і ногах;

проблеми з психічним здоров'ям.

Найбільше цього вітаміну міститься в продуктах тваринного походження. У фруктах та овочах, на жаль, вітаміну B12 немає.

5. Йод

"Дефіцит йоду суттєво впливає на розвиток мозку ненароджених дітей та дітей раннього віку і є основною причиною розумової відсталості та пошкодження мозку, яким можна запобігти, у всьому світі. Він також підвищує ризик викиднів і мертвонародження, що може бути серйозною проблемою, враховуючи кількість жінок, які страждають від цього дефіциту", — йдеться в повідомленні.

Як зменшити дефіцит йоду

Експерти нагадують, що зменшити дефіцит йоду, якщо вживати йодовану сіль замість звичайної.

Водорості багаті йодом. Фото: Freepik

Харчові продукти багаті йодом:

молоко;

яйця;

риба;

морепродукти;

водорості.

Раніше ми писали про топ харчових добавок для зміцнення імунітету.