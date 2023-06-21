Які симптоми дефіциту вітамінів?

Дефіцити цих п’яти вітамінів небезпечні для здоров’я: що робити
Раціон харчування повинен бути збалансованим, щоб не допускати дефіцитів вітамінів та мінералів. Фахівці зазначають, що є п'ять основних елементів на які завжди потрібно звертати увагу.
Про це повідомив Realbuzz.
1. Омега-3 жирні кислоти
Дослідники пояснюють, що цей елемент обов'язково потрібен тим, хто бажає жити довше. Дефіцити омега 3 можуть призвести до проблем зі здоров'ям.
Для чого потрібно вживати омега 3:
- профілактика виникнення депресії;
- профілактика серцевих захворювань;
- підтримка здоров'я очей;
- гарний помічний в схудненні;
- підтримує здоров'я шкіри та волосся.
В яких продуктах більше всього міститься омега 3:
- жирна риба (лосось, скумбрія, сардини);
- насіння льону;
- волоські горіхи.
2. Вітамін D
За допомогою вітаміну D в нашому організмі засвоюється кальцій. Таким чином нормальний рівень цього вітаміну важливий для здоров'я кісток та загального самопочуття.
До чого призводить дефіцит вітаміну D:
- підвищений ризик розвитку раку;
- ризик виникнення остеопорозу;
- психічні захворювання;
- хвороби серця.
Фахівці визначають, що навіть проводячи достатню кількість часу на сонці, дефіцит вітаміну D все одно може виникати. Тож потрібно поповнювати його запаси за допомогою продуктів харчування та харчових добавок. Гарним джерелом вітаміну D є жирна риба та яєчний жовток.
3. Залізо
"Дефіцит заліза є найпоширенішим дефіцитом поживних речовин у світі, від якого страждають від чотирьох до п'яти мільярдів людей у всьому світі. Враховуючи, що залізо є надзвичайно важливою поживною речовиною, яка є невід'ємною частиною багатьох процесів в організмі, важливо намагатися отримувати достатню кількість цього мінералу, особливо це стосується жінок у пременопаузі та/або вагітних, які більш схильні до дефіциту заліза", — йдеться в повідомленні.
Симптоми дефіциту заліза:
- втома;
- низький рівень енергії;
- головний біль;
- випадіння волосся;
- розшарування нігтів;
- блідий колір обличчя.
В яких продуктах міститься залізо:
- червоне м'ясо;
- субпродукти;
- курятина;
- курячі яйця;
- листові овочі;
- бобові;
- сухофрукти.
"Також варто відмовитися від чаю та кави, оскільки вони містять поліфеноли, які можуть ускладнювати засвоєння заліза нашим організмом, і пити апельсиновий сік під час їжі, оскільки вітамін С сприяє засвоєнню заліза", — додають експерти.
4. Вітамін В12
"Вітамін В12 — важлива поживна речовина, необхідна організму для утворення нових червоних кров'яних тілець і підтримки здоров'я нервової системи. Дефіцит вітаміну В12 може призвести до анемії, яка може мати небезпечні наслідки, якщо її не лікувати", — йдеться в повідомленні.
Симптоми анемії:
- втома;
- блідий колір обличчя;
- задишка;
- поколювання в руках і ногах;
- проблеми з психічним здоров'ям.
Найбільше цього вітаміну міститься в продуктах тваринного походження. У фруктах та овочах, на жаль, вітаміну B12 немає.
5. Йод
"Дефіцит йоду суттєво впливає на розвиток мозку ненароджених дітей та дітей раннього віку і є основною причиною розумової відсталості та пошкодження мозку, яким можна запобігти, у всьому світі. Він також підвищує ризик викиднів і мертвонародження, що може бути серйозною проблемою, враховуючи кількість жінок, які страждають від цього дефіциту", — йдеться в повідомленні.
Як зменшити дефіцит йоду
Експерти нагадують, що зменшити дефіцит йоду, якщо вживати йодовану сіль замість звичайної.
Харчові продукти багаті йодом:
- молоко;
- яйця;
- риба;
- морепродукти;
- водорості.
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