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Дефіцити цих п’яти вітамінів небезпечні для здоров’я: що робити

21 червня 2023 17:01
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які симптоми дефіциту вітамінів?
Лікарка тримає салат. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Раціон харчування повинен бути збалансованим, щоб не допускати дефіцитів вітамінів та мінералів. Фахівці зазначають, що є п'ять основних елементів на які завжди потрібно звертати увагу. 

Про це повідомив Realbuzz.

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1. Омега-3 жирні кислоти

Дослідники пояснюють, що цей елемент обов'язково потрібен тим, хто бажає жити довше. Дефіцити омега 3 можуть призвести до проблем зі здоров'ям. 

Для чого потрібно вживати омега 3: 

  • профілактика виникнення депресії; 
  • профілактика серцевих захворювань; 
  • підтримка здоров'я очей; 
  • гарний помічний в схудненні; 
  • підтримує здоров'я шкіри та волосся. 
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Червона риба та авокадо. Фото: Freepik

В яких продуктах більше всього міститься омега 3: 

  • жирна риба (лосось, скумбрія, сардини); 
  • насіння льону; 
  • волоські горіхи. 

2.  Вітамін D

За допомогою вітаміну D в нашому організмі засвоюється кальцій. Таким чином нормальний рівень цього вітаміну важливий для здоров'я кісток та загального самопочуття. 

До чого призводить дефіцит вітаміну D: 

  • підвищений ризик розвитку раку; 
  • ризик виникнення остеопорозу;
  • психічні захворювання; 
  • хвороби серця. 
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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Фахівці визначають, що навіть проводячи достатню кількість часу на сонці, дефіцит вітаміну D все одно може виникати. Тож потрібно поповнювати його запаси за допомогою продуктів харчування та харчових добавок. Гарним джерелом вітаміну D є жирна риба та яєчний жовток. 

3. Залізо

"Дефіцит заліза є найпоширенішим дефіцитом поживних речовин у світі, від якого страждають від чотирьох до п'яти мільярдів людей у всьому світі. Враховуючи, що залізо є надзвичайно важливою поживною речовиною, яка є невід'ємною частиною багатьох процесів в організмі, важливо намагатися отримувати достатню кількість цього мінералу, особливо це стосується жінок у пременопаузі та/або вагітних, які більш схильні до дефіциту заліза", — йдеться в повідомленні. 

Симптоми дефіциту заліза: 

  • втома; 
  • низький рівень енергії; 
  • головний біль; 
  • випадіння волосся; 
  • розшарування нігтів; 
  • блідий колір обличчя.
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Корисні продукти. Фото: Freepik

В яких продуктах міститься залізо:

  • червоне м'ясо;
  • субпродукти;
  • курятина;
  • курячі яйця;
  • листові овочі; 
  • бобові; 
  • сухофрукти. 

"Також варто відмовитися від чаю та кави, оскільки вони містять поліфеноли, які можуть ускладнювати засвоєння заліза нашим організмом, і пити апельсиновий сік під час їжі, оскільки вітамін С сприяє засвоєнню заліза", — додають експерти. 

4. Вітамін В12

"Вітамін В12 — важлива поживна речовина, необхідна організму для утворення нових червоних кров'яних тілець і підтримки здоров'я нервової системи. Дефіцит вітаміну В12 може призвести до анемії, яка може мати небезпечні наслідки, якщо її не лікувати", — йдеться в повідомленні. 

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Продукти тваринного походження та горіхи. Фото: Freepik

Симптоми анемії: 

  • втома; 
  • блідий колір обличчя; 
  • задишка; 
  • поколювання в руках і ногах;
  • проблеми з психічним здоров'ям. 

Найбільше цього вітаміну міститься в продуктах тваринного походження. У фруктах та овочах, на жаль, вітаміну B12 немає.

5. Йод

"Дефіцит йоду суттєво впливає на розвиток мозку ненароджених дітей та дітей раннього віку і є основною причиною розумової відсталості та пошкодження мозку, яким можна запобігти, у всьому світі. Він також підвищує ризик викиднів і мертвонародження, що може бути серйозною проблемою, враховуючи кількість жінок, які страждають від цього дефіциту", — йдеться в повідомленні. 

Як зменшити дефіцит йоду 

Експерти нагадують, що зменшити дефіцит йоду, якщо вживати йодовану сіль замість звичайної. 

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Водорості багаті йодом. Фото: Freepik

Харчові продукти багаті йодом: 

  • молоко; 
  • яйця; 
  • риба;
  • морепродукти; 
  • водорості. 

Раніше ми писали про топ харчових добавок для зміцнення імунітету.

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