Какие симптомы дефицита витаминов?

Дефициты этих пяти витаминов опасны для здоровья: что делать
Рацион питания должен быть сбалансирован, чтобы не допускать дефицитов витаминов и минералов. Специалисты отмечают, что есть пять основных элементов, на которые всегда нужно обращать внимание.
Об этом сообщил Realbuzz.
1. Омега-3 жирные кислоты
Исследователи объясняют, что этот элемент обязательно нужен желающим жить дольше. Дефициты омега 3 могут привести к проблемам со здоровьем.
Для чего нужно употреблять омега 3:
- профилактика возникновения депрессии;
- профилактика сердечных заболеваний;
- поддержка здоровья глаз;
- хороший помощник в похудении;
- поддерживает здоровье кожи и волос.
В каких продуктах больше всего содержится омега 3:
- жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины);
- семена льна;
- грецкие орехи.
2. Витамин D
При помощи витамина D в нашем организме усваивается кальций. Таким образом, нормальный уровень этого витамина важен для здоровья костей и общего самочувствия.
К чему приводит дефицит витамина D:
- повышенный риск развития рака;
- риск возникновения остеопороза;
- психические болезни;
- болезни сердца.
Специалисты отмечают, что даже проводя достаточное время на солнце, дефицит витамина D все равно может возникать. Следовательно, нужно пополнять его запасы с помощью продуктов питания и пищевых добавок. Хорошим источником витамина D является жирная рыба и яичный желток.
3. Железо
"Дефицит железа является самым распространенным дефицитом питательных веществ в мире, от которого страдают от четырех до пяти миллиардов людей во всем мире. Учитывая, что железо является важнейшим питательным веществом, которое является неотъемлемой частью многих процессов в организме, важно пытаться получать достаточное количество этого минерала, особенно это касается женщин в пременопаузе и/или беременных, которые более подвержены дефициту железа", — говорится в сообщении.
Симптомы дефицита железа:
- усталость;
- низкий уровень энергии;
- головная боль;
- выпадение волос;
- расслоение ногтей;
- бледный цвет лица.
В каких продуктах содержится железо?
- красное мясо;
- субпродукты;
- курятина;
- куриные яйца;
- листовые овощи;
- бобовые;
- сухофрукты.
"Также следует отказаться от чая и кофе, поскольку они содержат полифенолы, которые могут затруднять усвоение железа нашим организмом, и пить апельсиновый сок во время еды, поскольку витамин С способствует усвоению железа", — добавляют эксперты.
4. Витамин В12
"Витамин В12 - важное питательное вещество, необходимое организму для образования новых красных кровяных телец и поддержания здоровья нервной системы. Дефицит витамина В12 может привести к анемии, которая может иметь опасные последствия, если ее не лечить", — говорится в сообщении.
Симптомы анемии:
- усталость;
- бледный цвет лица;
- одышка;
- покалывание в руках и ногах;
- проблемы с психическим здоровьем
Больше всего этого витамина содержится в продуктах животного происхождения. Во фруктах и овощах, к сожалению, витамина B12 нет.
5. Йод
"Дефицит йода существенно влияет на развитие мозга нерожденных детей и детей раннего возраста и является основной причиной умственной отсталости и повреждения мозга, которые можно предотвратить, во всем мире. Он также повышает риск выкидышей и мертворождения, что может быть серьезной проблемой, учитывая количество женщин, страдающих этим дефицитом", — говорится в сообщении.
Как уменьшить дефицит йода
Эксперты напоминают, что снизить дефицит йода, если употреблять йодированную соль вместо обычной.
Пищевые продукты богаты йодом:
- молоко;
- яйца;
- рыба;
- морепродукты;
- водоросли.
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