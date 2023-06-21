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Дефициты этих пяти витаминов опасны для здоровья: что делать

21 июня 2023 17:01
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие симптомы дефицита витаминов?
Врач держит салат. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Рацион питания должен быть сбалансирован, чтобы не допускать дефицитов витаминов и минералов. Специалисты отмечают, что есть пять основных элементов, на которые всегда нужно обращать внимание.

Об этом сообщил Realbuzz.

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1. Омега-3 жирные кислоты

Исследователи объясняют, что этот элемент обязательно нужен желающим жить дольше. Дефициты омега 3 могут привести к проблемам со здоровьем.

Для чего нужно употреблять омега 3:

  • профилактика возникновения депрессии;
  • профилактика сердечных заболеваний;
  • поддержка здоровья глаз;
  • хороший помощник в похудении;
  • поддерживает здоровье кожи и волос.
еда
Красная рыба и авокадо. Фото: Freepik

В каких продуктах больше всего содержится омега 3:

  • жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины);
  • семена льна;
  • грецкие орехи.

2. Витамин D

При помощи витамина D в нашем организме усваивается кальций. Таким образом, нормальный уровень этого витамина важен для здоровья костей и общего самочувствия.

К чему приводит дефицит витамина D:

  • повышенный риск развития рака;
  • риск возникновения остеопороза;
  • психические болезни;
  • болезни сердца.
солнце
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Специалисты отмечают, что даже проводя достаточное время на солнце, дефицит витамина D все равно может возникать. Следовательно, нужно пополнять его запасы с помощью продуктов питания и пищевых добавок. Хорошим источником витамина D является жирная рыба и яичный желток.

3. Железо

"Дефицит железа является самым распространенным дефицитом питательных веществ в мире, от которого страдают от четырех до пяти миллиардов людей во всем мире. Учитывая, что железо является важнейшим питательным веществом, которое является неотъемлемой частью многих процессов в организме, важно пытаться получать достаточное количество этого минерала, особенно это касается женщин в пременопаузе и/или беременных, которые более подвержены дефициту железа", — говорится в сообщении.

Симптомы дефицита железа:

  • усталость;
  • низкий уровень энергии;
  • головная боль;
  • выпадение волос;
  • расслоение ногтей;
  • бледный цвет лица.
еда
Полезные продукты. Фото: Freepik

В каких продуктах содержится железо?

  • красное мясо;
  • субпродукты;
  • курятина;
  • куриные яйца;
  • листовые овощи;
  • бобовые;
  • сухофрукты.

"Также следует отказаться от чая и кофе, поскольку они содержат полифенолы, которые могут затруднять усвоение железа нашим организмом, и пить апельсиновый сок во время еды, поскольку витамин С способствует усвоению железа",  добавляют эксперты.

4. Витамин В12

"Витамин В12 - важное питательное вещество, необходимое организму для образования новых красных кровяных телец и поддержания здоровья нервной системы. Дефицит витамина В12 может привести к анемии, которая может иметь опасные последствия, если ее не лечить",  говорится в сообщении.

еда
Продукты животного происхождения и орехи. Фото: Freepik

Симптомы анемии:

  • усталость;
  • бледный цвет лица;
  • одышка;
  • покалывание в руках и ногах;
  • проблемы с психическим здоровьем

Больше всего этого витамина содержится в продуктах животного происхождения. Во фруктах и овощах, к сожалению, витамина B12 нет.

5. Йод

"Дефицит йода существенно влияет на развитие мозга нерожденных детей и детей раннего возраста и является основной причиной умственной отсталости и повреждения мозга, которые можно предотвратить, во всем мире. Он также повышает риск выкидышей и мертворождения, что может быть серьезной проблемой, учитывая количество женщин, страдающих этим дефицитом", — говорится в сообщении.

Как уменьшить дефицит йода

Эксперты напоминают, что снизить дефицит йода, если употреблять йодированную соль вместо обычной.

водоросты
Водоросли богаты йодом. Фото: Freepik

Пищевые продукты богаты йодом:

  • молоко;
  • яйца;
  • рыба;
  • морепродукты;
  • водоросли.

Раньше мы писали о топ пищевых добавок для укрепления иммунитета.

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