Декрет під час війни: чи можуть не дати відпустку у зв'язку з вагітністю
В Україні в умовах воєнного стану роботодавець повинен надати декретну відпустку. Це також стосується випадків, коли підприємство призупинило дію трудового договору.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Декретна відпустка під час війни
Зазначається, що під час воєнного стану роботодавець не може відмовити працівниці в наданні відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами. Це також поширюється й на відпустку для догляду за дитиною до її досягнення трьох років, навіть у випадку, коли трудовий договір вже припинено.
У Пенсійному фонді підкреслили, що це передбачає стаття 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
"Роботодавець має відновити вагітну жінку на роботі з моменту відкриття лікарняного та надати заяву-розрахунок для фінансування допомоги по вагітності та пологах", — йдеться у повідомленні.
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