Декрет під час війни: чи можуть не дати відпустку у зв'язку з вагітністю

Вагітна жінка на підвіконні. Фото: freepik.com

В Україні в умовах воєнного стану роботодавець повинен надати декретну відпустку. Це також стосується випадків, коли підприємство призупинило дію трудового договору.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Зазначається, що під час воєнного стану роботодавець не може відмовити працівниці в наданні відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами. Це також поширюється й на відпустку для догляду за дитиною до її досягнення трьох років, навіть у випадку, коли трудовий договір вже припинено.

У Пенсійному фонді підкреслили, що це передбачає стаття 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

"Роботодавець має відновити вагітну жінку на роботі з моменту відкриття лікарняного та надати заяву-розрахунок для фінансування допомоги по вагітності та пологах", — йдеться у повідомленні.

Джерело: facebook.com/pfu.gov.ua

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