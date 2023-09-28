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Декрет під час війни: чи можуть не дати відпустку у зв'язку з вагітністю

28 вересня 2023 06:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Декрет під час війни: чи можуть не дати відпустку у зв'язку з вагітністю
Вагітна жінка на підвіконні. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні в умовах воєнного стану роботодавець повинен надати декретну відпустку. Це також стосується випадків, коли підприємство призупинило дію трудового договору.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Зазначається, що під час воєнного стану роботодавець не може відмовити працівниці в наданні відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами. Це також поширюється й на відпустку для догляду за дитиною до її досягнення трьох років, навіть у випадку, коли трудовий договір вже припинено.

У Пенсійному фонді підкреслили, що це передбачає стаття 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

"Роботодавець має відновити вагітну жінку на роботі з моменту відкриття лікарняного та надати заяву-розрахунок для фінансування допомоги по вагітності та пологах", — йдеться у повідомленні.

Декретна відпустка, якщо трудовий договір закінчився
Джерело: facebook.com/pfu.gov.ua

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