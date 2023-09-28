Декрет во время войны: могут ли не дать отпуск в связи с беременностью

Беременная женщина на подоконнике. Фото: freepik.com

В Украине в условиях военного положения работодатель должен предоставить декретный отпуск. Это также касается случаев, когда предприятие приостановило действие трудового договора.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Читайте также:

Декретный отпуск во время войны

Отмечается, что во время военного положения работодатель не может отказать работнице в предоставлении отпуска по беременности и родам. Это также распространяется и на отпуск по уходу за ребенком до его достижения трех лет, даже в случае, когда трудовой договор уже прекращен.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что это предусматривает статья 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

"Работодатель должен восстановить беременную женщину на работе с момента открытия больничного и предоставить заявление-расчет для финансирования пособия по беременности и родам", — говорится в сообщении.

Источник: facebook.com/pfu.gov.ua

Напомним, что суррогатное материнство — это сложная, однако юридически защищенная процедура. Требования и условия регулирует законодательство. Суррогатное материнство в стране достаточно дорогостоящее, поэтому это делает услугу популярной среди женщин.