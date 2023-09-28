Декрет во время войны: могут ли не дать отпуск в связи с беременностью
В Украине в условиях военного положения работодатель должен предоставить декретный отпуск. Это также касается случаев, когда предприятие приостановило действие трудового договора.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Декретный отпуск во время войны
Отмечается, что во время военного положения работодатель не может отказать работнице в предоставлении отпуска по беременности и родам. Это также распространяется и на отпуск по уходу за ребенком до его достижения трех лет, даже в случае, когда трудовой договор уже прекращен.
В Пенсионном фонде подчеркнули, что это предусматривает статья 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".
"Работодатель должен восстановить беременную женщину на работе с момента открытия больничного и предоставить заявление-расчет для финансирования пособия по беременности и родам", — говорится в сообщении.
Напомним, что суррогатное материнство — это сложная, однако юридически защищенная процедура. Требования и условия регулирует законодательство. Суррогатное материнство в стране достаточно дорогостоящее, поэтому это делает услугу популярной среди женщин.