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Дієві способи від дерматолога при опіках на сонці

25 червня 2023 07:00
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що робити, якщо згорів на сонці
Дівчина біля басейну. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У літній сезон люди проводять багато часу на пляжах під відкритим сонцем. Сонячні опіки дуже небезпечні не тільки для шкіри, а й для всього організму. Важливо швидко зняти неприємні симптоми та допомогти шкірі якнайшвидше відновитись. 

Про це повідомила дерматологиня Катерина Бакіко.

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Перше на чому зауважує лікарка, це не наносити на шкіру засоби, які будуть порушувати тепловіддачу. Вони можуть тільки поглибити опіки. 

До таких відносяться: 

  • вазелін; 
  • сметана; 
  • борсуковий жир; 
  • жирний крем чи лосьон. 
лето
Жінка зі засмагою. Фото: Freepik

Уникайте подразнень шкіри

Якщо вам все же таки здається, що опік потрібно дезінфікувати, важливо пам'ятати, що в будь-якому випадку слід уникати засобів, які будуть подразнювати шкіряний покрив. 

До таких засобів відносяться: 

  • спирт; 
  • сеча; 
  • йод;
  • розчини чистотілу; 
  • оцет;
  • сіль. 
загорать
Чоловік засмагає. Фото: Freepik

Не охолоджувати опіки льдом 

Лікарка пояснює, що класти лід на шкіру з опіками не можна, оскільки охолоджуватися потрібно поступово. Наприклад це може бути прохолодна проточна вода. 

Що зробити з пухирями або шкірою, яка лущиться 

"Якщо утворились пухирі не здирайте покришку, не лопайте їх. Адже це біологічна стерильна мембрана, порушуючи її ви можете занести інфекцію. Не дряпайте і не намагайтеся видалити шкіру, що лущиться після опіку, це може додатково її поранити", — пояснила дерматологиня.   

загорать
Жінка біля моря. Фото: Freepik

Лікарка нагадує, що потрібно також слідкувати за змінами родимок на шкірі після сонячних опіків. Не нехтуйте цим правилом, та зверніться до дерматолога за дерматоскопією, аби не пропустити рак шкіри. 

Що робити при опіках на сонці? 

"Швидко підіть з місця, де багато прямого сонця у тінь  або приміщення.  Охолодіть шкіру прохолодним душем, ванною або вологим рушником (стежте, щоб дитина або маленька дитина не перемерзли)", — повідомила Катерина Бакіко. 

крем
Жінка наносить крем на обличчя. Фото: Freepik

Далі що потрібно зробити, це нанести гель, крем чи спрей після засмаги. 

Також важливо пити багато води, бо при опіках шкіри дуже ймовірне зневоднення організму. 

крем
Жінка наносить крем на обличчя. Фото: Freepik

"Прийміть знеболюючі засоби, такі як парацетамол або ібупрофен при будь-якому болі. Закривайте обгорілу шкіру від прямих сонячних променів, поки шкіра повністю не заживе, носіть довгий одяг, капелюх, окуляри, наносьте сонцезахисний крем", — додала лікарка. 

Раніше ми писали, що Комаровський розповів, як і скільки потрібно наносити сонцезахисні засоби на шкіру.

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