Что делать, если сгорел на солнце

Действенные способы от дерматолога при ожогах на солнце
В летний сезон люди проводят много времени на пляжах под открытым солнцем. Солнечные ожоги очень опасны не только для кожи, но и всего организма. Важно быстро снять неприятные симптомы и помочь коже как можно быстрее восстановиться.
Об этом сообщила дерматолог Екатерина Бакико.
Первое на чем замечает врач, это не наносить на кожу средства, которые будут нарушать теплоотдачу. Они могут только углубить ожоги.
К таким относятся:
- вазелин;
- сметана;
- барсучий жир;
- жирный крем или лосьон.
Избегайте раздражений кожи
Если вам все же кажется, что ожог нужно дезинфицировать, важно помнить, что в любом случае следует избегать средств, раздражающих кожный покров.
К таким средствам относятся:
- спирт;
- моча;
- йод;
- растворы чистотела;
- уксус;
- соль.
Не охлаждать ожоги льдом
Врач объясняет, что класть лед на кожу с ожогами нельзя, поскольку охлаждаться нужно постепенно. К примеру это может быть прохладная проточная вода.
Что сделать с пузырьками или шелушащейся кожей
"Если образовавшиеся пузыри не сдирайте покрышку, не лопайте их. Ведь это биологическая стерильная мембрана, нарушая ее вы можете занести инфекцию. Не царапайте и не пытайтесь удалить шелушащуюся после ожога кожу, это может дополнительно ее ранить", — пояснила дерматолог.
Врач напоминает, что нужно также следить за изменениями родинок на коже после солнечных ожогов. Не пренебрегайте этим правилом и обратитесь к дерматологу за дерматоскопией, чтобы не пропустить рак кожи.
Что делать при ожогах на солнце?
"Быстро уйдите с места, где много прямого солнца в тень или помещение. Охладите кожу прохладным душем, ванной или влажным полотенцем (следите, чтобы ребенок или маленький ребенок не перемерзли)", — сообщила Екатерина Бакико.
Далее, что нужно сделать, это нанести гель, крем или спрей после загара.
Также важно пить много воды, потому что при ожогах кожи очень вероятно обезвоживание организма.
"Примите обезболивающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен при любой боли. Закрывайте обгоревшую кожу от прямых солнечных лучей, пока кожа полностью не заживет, носите длинную одежду, шляпу, очки, наносите солнцезащитный крем", — добавила врач.
Ранее мы писали, что Комаровский рассказал, как и сколько нужно наносить солнцезащитные средства на кожу.