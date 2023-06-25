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Действенные способы от дерматолога при ожогах на солнце

25 июня 2023 07:00
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что делать, если сгорел на солнце
Девушка возле бассейна. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В летний сезон люди проводят много времени на пляжах под открытым солнцем. Солнечные ожоги очень опасны не только для кожи, но и всего организма. Важно быстро снять неприятные симптомы и помочь коже как можно быстрее восстановиться.

Об этом сообщила дерматолог Екатерина Бакико.

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Первое на чем замечает врач, это не наносить на кожу средства, которые будут нарушать теплоотдачу. Они могут только углубить ожоги.

К таким относятся:

  • вазелин;
  • сметана;
  • барсучий жир;
  • жирный крем или лосьон.
лето
Женщина с загаром. Фото: Freepik

Избегайте раздражений кожи

Если вам все же кажется, что ожог нужно дезинфицировать, важно помнить, что в любом случае следует избегать средств, раздражающих кожный покров.

К таким средствам относятся:

  • спирт;
  • моча;
  • йод;
  • растворы чистотела;
  • уксус;
  • соль.
загорать
Человек загорает. Фото: Freepik

Не охлаждать ожоги льдом

Врач объясняет, что класть лед на кожу с ожогами нельзя, поскольку охлаждаться нужно постепенно. К примеру это может быть прохладная проточная вода.

Что сделать с пузырьками или шелушащейся кожей

"Если образовавшиеся пузыри не сдирайте покрышку, не лопайте их. Ведь это биологическая стерильная мембрана, нарушая ее вы можете занести инфекцию. Не царапайте и не пытайтесь удалить шелушащуюся после ожога кожу, это может дополнительно ее ранить", — пояснила дерматолог.

загорать
Женщина у моря. Фото: Freepik

Врач напоминает, что нужно также следить за изменениями родинок на коже после солнечных ожогов. Не пренебрегайте этим правилом и обратитесь к дерматологу за дерматоскопией, чтобы не пропустить рак кожи.

Что делать при ожогах на солнце?

"Быстро уйдите с места, где много прямого солнца в тень или помещение. Охладите кожу прохладным душем, ванной или влажным полотенцем (следите, чтобы ребенок или маленький ребенок не перемерзли)",  сообщила Екатерина Бакико.

крем
Женщина наносит крем на лицо. Фото: Freepik

Далее, что нужно сделать, это нанести гель, крем или спрей после загара.

Также важно пить много воды, потому что при ожогах кожи очень вероятно обезвоживание организма.

крем
Женщина наносит крем на лицо. Фото: Freepik

"Примите обезболивающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен при любой боли. Закрывайте обгоревшую кожу от прямых солнечных лучей, пока кожа полностью не заживет, носите длинную одежду, шляпу, очки, наносите солнцезащитный крем",  добавила врач.

Ранее мы писали, что Комаровский рассказал, как и сколько нужно наносить солнцезащитные средства на кожу.

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