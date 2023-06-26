Як покращити здоров'я серця

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Серце це не просто наш мотор, а справжній герой, який працює безперервно. Але на жаль, наше серце не вічне. За даними ВООЗ, серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті по всьому світу.

Про це повідомила дієтологиня Оля Євміна.

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"Лише в Україні щороку внаслідок хвороб серця помирає близько 460 тисяч людей. Це як місто Вінниця чи як два міста Чернівці. Без перебільшення це катастрофа. Більшість смертей хвороб серця викликані саме інфарктами та інсультами. На жаль, ці захворювання молодшають з кожним роком", — повідомила дієтологиня.

Як піклуватися про здоров'я серця

"Пропоную коротко розглянути кілька симптомів і ознак, які можуть натякнути на можливі проблеми з серцем", — сказала лікарка.

Діагностика серцебиття. Фото: Freepik

Симптоми проблем із серцем:

біль;

відчуття тиску;

дискомфорт у грудях;

задишка;

відчуття нестачі повітря в стані спокою або під час фізичного навантаження;

слабкість;

втома;

сонливість;

незначні зміни в серцебитті.

Найкращі продукти та добавки для серця

Існує декілька категорій продуктів, які корисні для здоров'я серця. Перша категорія — це фрукти та овочі. Дослідження показують, що люди, які щодня споживають достатню кількість фруктів та овочів, мають менший ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Які фрукти та овочі корисні для серця:

банани;

броколі;

шпинат;

капуста;

руккола;

авокадо.

Овочі та фрукти. Фото: Freepik

Друга категорія продуктів — це цільні зерна. Вони містять білок та мінерали, які допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Які крупи корисні для здоров'я серця:

кіноа;

амарант;

гречка;

рис;

кукурудзяна крупа;

пшоно.

Різні види круп. Фото: Freepik

Третя категорія продуктів — це ненасичені жири, які містяться в рослинних оліях, насінні, горіхах та рибі. Ці жири знижують рівень холестерину в крові та допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

"Важливо зменшити споживання продуктів, які містять насичені жири та трансжири. Такі жири містяться в м'ясі та твердих маргаринах, фастфуді та випічці. Також важливо зменшити споживання солі та цукру. Надмірне споживання солі може знизити розвиток гіпертонії, а надмірне споживання цукру може призвести до підвищення рівня холестерину та тригліцеридів в крові, що може сприяти утворенню бляшок на стінках артерій та розвитку атеросклерозу", — сказала лікарка.

Нутрицевтики та дієтичні харчові добавки

Риба та морепродукти. Фото: Freepik

Омега 3

Одним з найбільш досліджених і ефективних БАДів є омега 3. Вони допомагають знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як інфаркт та інсульт.

Коензим Q10

Дослідження показали, що коензим Q10 може зменшити ризик розвитку побічних ефектів від прийому статинів. Статини — це ліки, які часто призначаються для зниження рівня холестерину.

Вітаміни групи В

Вітаміни групи В можуть допомогти знизити ризики хвороб серця. Зокрема, вітамін В12 допомагає підтримати здоров'я серця та нервової системи.

Вітамін D

Також важливо враховувати значення таких вітамінів, як вітамін D або магній. Вони також дуже добре впливають на здоров'я серця. Наприклад, вітамін D допомагає знизити кров'яний тиск і допомагає знизити серцеву недостатність, а магній допомагає підтримувати ритм серця та знижувати ризик розвитку аритмій.

Екстракт часнику

Цей екстракт може допомогти знизити кров'яний тиск та рівень холестерину.

Раніше ми писали про ТОП-3 видів тренувань, які качають ваше серце.