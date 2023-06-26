Как улучшить здоровье сердца

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Сердце — это не просто наш мотор, а настоящий герой, работающий непрерывно. Но к сожалению, наше сердце не вечно. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти по всему миру.

Об этом сообщила диетолог Оля Евмина.

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"Только в Украине ежегодно в результате болезней сердца умирает около 460 тысяч человек. Это как город Винница или как два города Черновцы. Без преувеличения, это катастрофа. Большинство смертей болезней сердца вызваны именно инфарктами и инсультами. К сожалению, эти заболевания молодеют с каждым годом", — сообщила диетолог.

Как заботиться о здоровье сердца

"Предлагаю кратко рассмотреть несколько симптомов и признаков, которые могут намекнуть на возможные проблемы с сердцем", — сказала врач.

Диагностика сердцебиений. Фото: Freepik

Симптомы проблем с сердцем:

боль;

ощущение давления;

дискомфорт в груди;

одышка;

ощущение нехватки воздуха в состоянии покоя или во время физической нагрузки;

слабость;

усталость;

сонливость;

незначительные изменения в сердцебиении.

Лучшие продукты и добавки для сердца

Есть несколько категорий продуктов, которые полезны для здоровья сердца. Первая категория — это фрукты и овощи. Исследования показывают, что люди, которые ежедневно потребляют достаточное количество фруктов и овощей, имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие фрукты и овощи полезны для сердца?

бананы;

брокколи;

шпинат;

капуста;

руккола;

авокадо.

Овощи и фрукты. Фото: Freepik

Вторая категория продуктов — это цельные зерна. Они содержат белок и минералы, помогающие снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие крупы полезны для здоровья сердца:

киноа;

амарант;

гречка;

рис;

кукурузная крупа;

пшено.

Различные виды круп. Фото: Freepik

Третья категория продуктов — это ненасыщенные жиры, которые содержатся в растительных маслах, семенах, орехах и рыбе. Эти жиры снижают уровень холестерина в крови и помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Важно уменьшить потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры. Такие жиры содержатся в мясе и твердых маргаринах, фастфуде и выпечке. Также важно уменьшить потребление соли и сахара. Чрезмерное потребление соли может снизить развитие гипертонии, а чрезмерное потребление сахара может привести к повышению уровня холестерина и триглицеридов в крови, что может способствовать образованию бляшек на стенках артерий и развитию атеросклероза", — сказала врач.

Нутрицевтики и диетические пищевые добавки

Рыба и морепродукты. Фото: Freepik

Омега 3

Одним из наиболее исследованных и эффективных БАДов является омега 3. Они помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Коэнзим Q10

Исследования показали, что коэнзим Q10 может снизить риск развития побочных эффектов от приема статинов. Статины — это лекарство, которое часто предназначается для снижения уровня холестерина.

Витамины группы В

Витамины группы В могут помочь снизить риски заболеваний сердца. В частности, витамин В12 помогает поддержать здоровье сердца и нервной системы.

Витамин D

Также важно учитывать значение таких витаминов как витамин D или магний. Они также оказывают большое влияние на здоровье сердца. Например, витамин D помогает снизить кровяное давление и помогает снизить сердечную недостаточность, а магний помогает поддерживать ритм сердца и снижать риск развития аритмий.

Экстракт чеснока

Этот экстракт может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина.

Раньше мы писали о ТОП-3 видах тренировок, которые качают ваше сердце.