Как улучшить здоровье сердца

Дожить до 100 лет: лучшие продукты для сердца и долгожительства
Сердце — это не просто наш мотор, а настоящий герой, работающий непрерывно. Но к сожалению, наше сердце не вечно. По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти по всему миру.
Об этом сообщила диетолог Оля Евмина.
"Только в Украине ежегодно в результате болезней сердца умирает около 460 тысяч человек. Это как город Винница или как два города Черновцы. Без преувеличения, это катастрофа. Большинство смертей болезней сердца вызваны именно инфарктами и инсультами. К сожалению, эти заболевания молодеют с каждым годом", — сообщила диетолог.
Как заботиться о здоровье сердца
"Предлагаю кратко рассмотреть несколько симптомов и признаков, которые могут намекнуть на возможные проблемы с сердцем", — сказала врач.
Симптомы проблем с сердцем:
- боль;
- ощущение давления;
- дискомфорт в груди;
- одышка;
- ощущение нехватки воздуха в состоянии покоя или во время физической нагрузки;
- слабость;
- усталость;
- сонливость;
- незначительные изменения в сердцебиении.
Лучшие продукты и добавки для сердца
Есть несколько категорий продуктов, которые полезны для здоровья сердца. Первая категория — это фрукты и овощи. Исследования показывают, что люди, которые ежедневно потребляют достаточное количество фруктов и овощей, имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Какие фрукты и овощи полезны для сердца?
- бананы;
- брокколи;
- шпинат;
- капуста;
- руккола;
- авокадо.
Вторая категория продуктов — это цельные зерна. Они содержат белок и минералы, помогающие снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Какие крупы полезны для здоровья сердца:
- киноа;
- амарант;
- гречка;
- рис;
- кукурузная крупа;
- пшено.
Третья категория продуктов — это ненасыщенные жиры, которые содержатся в растительных маслах, семенах, орехах и рыбе. Эти жиры снижают уровень холестерина в крови и помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
"Важно уменьшить потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры. Такие жиры содержатся в мясе и твердых маргаринах, фастфуде и выпечке. Также важно уменьшить потребление соли и сахара. Чрезмерное потребление соли может снизить развитие гипертонии, а чрезмерное потребление сахара может привести к повышению уровня холестерина и триглицеридов в крови, что может способствовать образованию бляшек на стенках артерий и развитию атеросклероза", — сказала врач.
Нутрицевтики и диетические пищевые добавки
Омега 3
Одним из наиболее исследованных и эффективных БАДов является омега 3. Они помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.
Коэнзим Q10
Исследования показали, что коэнзим Q10 может снизить риск развития побочных эффектов от приема статинов. Статины — это лекарство, которое часто предназначается для снижения уровня холестерина.
Витамины группы В
Витамины группы В могут помочь снизить риски заболеваний сердца. В частности, витамин В12 помогает поддержать здоровье сердца и нервной системы.
Витамин D
Также важно учитывать значение таких витаминов как витамин D или магний. Они также оказывают большое влияние на здоровье сердца. Например, витамин D помогает снизить кровяное давление и помогает снизить сердечную недостаточность, а магний помогает поддерживать ритм сердца и снижать риск развития аритмий.
Экстракт чеснока
Этот экстракт может помочь снизить кровяное давление и уровень холестерина.
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