Франція планує розвивати центри психологічного здоров'я в Україні

Перша леді України Олена Зеленська та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: facebook/Віктор Ляшко

Франція вступає до процесу розбудови мережі центрів психічного здоров'я в Україні. Ця ініціатива спрямована на покращення доступу до якісної психіатричної допомоги та забезпечення психічного благополуччя українців.

Про це йшлося під час зустрічі міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка з Пʼєром Ельброном, спеціальним уповноваженим Президента Франції з питань допомоги та відновлення України.

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Як відновлюватимуть доступ до лікарень на звільнених територіях?

Спеціальний уповноважений Президента Франції з питань допомоги та відновлення України Пʼєр Ельброн підтвердив всебічну підтримку нашої країни та пріоритетність сфери охорони здоровʼя. Серед запропонованих французькими партнерами можливостей, особливу увагу звернуть на відновлення лікарень на вже звільнених, розмінованих територіях.

"Функціонування лікарень є важливим фактором повернення наших громадян до відвойованих міст", — йдеться у повідомленні МОЗ.

Такі медичні заклади планують відновлювати за модульним принципом. Цей підхід дозволить швидко забезпечувати доступ українцям до необхідної медичної допомоги. Наразі триває опрацювання юридичних аспектів цього проєкту.

Що відомо про участь Франції у розбудові центрів психічного здоров'я в Україні?

До того ж під час зустрічі з французькими партнерами обговорили розбудову системи надання послуг у сфері психічного здоровʼя та психосоціальної підтримки. МОЗ в рамках пріоритетного проєкту "Охорона психічного здоров'я у структурі медичної допомоги", активно працює над зміцненням потенціалу первинних і спеціалізованих медичних установ, щоб забезпечити якісні та доступні послуги всім, хто має потребу в них. У свою чергу, Франція висловлює готовність приєднатися до процесу розбудови мережі центрів психічного здоров'я в Україні.

Також обговорили питання співпраці між українськими та французькими лікарнями, можливості навчання наших медичних працівників та обміну досвідом. Деталі угод планують зафіксувати під час сателітного саміту міністрів охорони здоров'я, який запланований в Україні на початку вересня цього року, у рамках Саміту перших леді та джентльменів.

Нагадаємо, в Україні створюють все нові і нові можливості для надання медичних послуг жителям тимчасово окупованих та звільнених територій. Так, на Одещині створили медичний хаб, який обслуговуватиме одразу 4 області.