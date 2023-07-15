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Франция планирует развивать центры психологического здоровья в Украине

15 июля 2023 09:06
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Франция планирует развивать центры психологического здоровья в Украине
Первая леди Украины Елена Зеленская и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: facebook/Виктор Ляшко
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Франция вступает в процесс развития сети центров психического здоровья в Украине. Эта инициатива направлена на улучшение доступа к качественной психиатрической помощи и обеспечение психического благополучия украинцев.

Об этом шла речь во время встречи министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко с Пьером Эльброном, специальным уполномоченным Президента Франции по помощи и восстановлению Украины.

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Как будут восстанавливать доступ в больницы на освобожденных территориях?

Специальный уполномоченный Президента Франции по помощи и восстановлению Украины Пьер Эльброн подтвердил всестороннюю поддержку нашей страны и приоритетность сферы здравоохранения. Среди предложенных французскими партнерами возможностей особое внимание обратят на восстановление больниц на уже освобожденных, разминированных территориях.

"Функционирование больниц является важным фактором возвращения наших граждан в отвоеванные города" , — говорится в сообщении Минздрава.

Такие медицинские учреждения планируют восстанавливать по модульному принципу. Этот подход позволит быстро обеспечивать доступ украинцам к необходимой медицинской помощи. В настоящее время продолжается проработка юридических аспектов этого проекта.

Что известно об участии Франции в развитии центров психического здоровья в Украине?

К тому же, во время встречи с французскими партнерами обсудили развитие системы предоставления услуг в сфере психического здоровья и психосоциальной поддержки. Минздрав в рамках приоритетного проекта "Здравоохранение психического здоровья в структуре медицинской помощи" активно работает над укреплением потенциала первичных и специализированных медицинских учреждений, чтобы обеспечить качественные и доступные услуги всем нуждающимся. В свою очередь Франция выражает готовность присоединиться к процессу развития сети центров психического здоровья в Украине.

Также обсудили вопросы сотрудничества между украинскими и французскими больницами, возможности обучения наших медицинских работников и обмена опытом. Детали соглашений планируют зафиксировать на сателлитном саммите министров здравоохранения, который запланирован в Украине в начале сентября этого года, в рамках Саммита первых леди и джентльменов.

Напомним, в Украине создают все новые и новые возможности для предоставления медицинских услуг жителям временно оккупированных и освобожденных территорий. Так, в Одесской области создали медицинский хаб, который будет обслуживать сразу 4 области.

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