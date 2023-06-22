Чим корисний авокадо

Розрізаний авокадо. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Авокадо є потужним суперпродуктом. Цей фрукт містить корисні жири, антиоксиданти, що запобігають старінню та борються з хворобами, а також майже 20 вітамінів і мінералів. Люди, які регулярно вживають авокадо, мають більше клітковини, вітамінів Е і К, магнію та калію, ніж ті, хто його не їсть.

Про це повідомив Health.

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Користь авокадо для здоров'я

Авокадо містить більше, ніж просто важливі поживні речовини. Вони знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань і ожиріння, а також покращують когнітивні функції та здоров'я травлення.

1. Підвищує відчуття ситості

Вживання здорових жирів допомагає сповільнити спорожнення шлунку, завдяки чому ви почуваєтеся ситими довше, ніж зазвичай, і затримуєте повернення голоду. Це відчуття задоволеності називається ситістю.

Салат з авокадо. Фото: Pexels

"Авокадо, вміст жиру в якому в основному складається з корисних для серця мононенасичених жирних кислот (МНЖК), підходить для цього. Додавання половини авокадо в їжу може значно підвищити відчуття ситості на термін до п'яти годин", — йдеться в повідомленні.

2. Авокадо допомагає контролювати вагу тіла

Вживання одного авокадо на день під час дієти з контрольованою калорійністю протягом 12 тижнів, з додаванням жирів і калорій, допоможе вашому схудненню.

Авокадо на столі. Фото: Pexels

Регулярне вживання авокадо може допомогти вам підтримувати вагу, навіть не вживаючи менше калорій. Люди, які регулярно вживають авокадо, зазвичай мають більш поживну дієту — споживають більше овочів і фруктів та менше рафінованих продуктів і мають нижчу масу тіла та меншу окружність талії, ніж ті, хто не їсть авокадо.

3. Захищає серце

Вживання авокадо має серцево-захисний ефект, покращуючи ваш ліпідний профіль. Вживання одного авокадо на день протягом п'яти тижнів знижує загальний рівень холестерину та рівень "поганого" холестерину — ліпопротеїдів низької щільності та підвищує рівень "хорошого" холестерину.

Сендвіч з авокадо. Фото: Pexels

До того ж авокадо є чудовим джерелом калію — мікроелемента, який допомагає знизити кров'яний тиск.

4. Запобігає ускладненням діабету

"Якщо у вас діабет 2 типу або інсулінорезистентність, чим вище піднімається рівень глюкози в крові, тим більше організм виробляє інсуліну, щоб знизити рівень цукру в крові.11 Додавання авокадо до їжі може запобігти підвищенню рівня інсуліну та глюкози в крові після споживання їжі. Навіть просто додавання половини авокадо запобігає підвищенню рівня інсуліну та глюкози", — йдеться в повідомленні.

Розрізаний авокадо. Фото: Pexels

Споживання авокадо з часом може також зменшити кількість жиру на животі, або вісцерального жиру.

5. Підвищує рівень поживних речовин

Насолоджуючись авокадо під час їжі, ви можете допомогти своєму організму засвоїти більше антиоксидантів з інших корисних продуктів.

Страва з авокадо. Фото: Pexels

Поєднання авокадо з томатним соусом і морквою підвищує засвоєння вітаміну А, який є найважливішою поживною речовиною для здорової шкіри, зору та імунітету.

6. Сприяє здоровому травленню

Авокадо позитивно впливає на мікробіом кишечника всередині травного тракту. Здоровий мікробіом кишечника зміцнює імунну функцію, бореться із запаленням і захищає від хронічних захворювань.

Кошик з авокадо. Фото: Pexels

"12-тижневий план харчування, що містить авокадо, призвів до позитивних змін у мікробіомі кишечника протягом 12 тижнів — збільшення загальної кількості та різноманітності мікробів, що підтримує здоров'я кишечника", — йдеться в повідомленні.

7. Покращує роботу мозку

Авокадо багатий на лютеїн — пігмент, пов'язаний з бета-каротином і вітаміном А. Лютеїн один з двох основних каротиноїдів, що містяться в очах. Інше місце, де міститься лютеїн, — це мозок.

Половинка авокадо. Фото: Pexels

"У літніх людей вживання одного авокадо на день протягом шести місяців покращило результати тестів на пам'ять. Однак прийом добавок з лютеїном не дав таких же результатів, отже, щось у авокадо покращило роботу мозку", — йдеться в повідомленні.

8. Захищає ваші очі

Лютеїн і зеаксантин — це антиоксиданти, які містяться у ваших очах, зокрема в макулярному пігменті, який відповідає за можливість точно налаштовувати зір.

Купа авокадо. Фото: Pexels

Вживання одного авокадо на день протягом шести місяців збільшує кількість макулярного пігменту, що є результатом збільшення зеаксантину. Крім того, авокадо, схоже, збільшує засвоєння лютеїну краще, ніж прийом просто добавки з лютеїном, ймовірно, завдяки корисним жирам.

9. Протиракові властивості

Авокадо має протиракові властивості. Екстракт, що містить кілька антиоксидантів, включаючи лютеїн, зеаксантин, бета-каротин і вітамін Е, зупиняв ріст клітин раку простати. Інший екстракт вбивав ракові клітини ротової порожнини.

Поживні властивості авокадо:

калорії 322 калорії;

білок 4 грами;

вуглеводи 17 грамів;

фолати 163 мікрограми;

вітамін К 42 мікрограми;

вітамін С 20 міліграмів;

вітамін Е 4 міліграми;

калій 975 міліграмів;

магній 58 міліграмів.

Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла, кому не можна їсти авокадо.