Чем полезен авокадо

Разрезанный авокадо. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Авокадо является мощным суперпродуктом. Этот фрукт содержит полезные жиры, антиоксиданты, предотвращающие старение и борющиеся с болезнями, а также около 20 витаминов и минералов. Люди, регулярно употребляющие авокадо, имеют больше клетчатки, витаминов Е и К, магния и калия, чем те, кто его не ест.

Об этом сообщил Health.

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Польза авокадо для здоровья

Авокадо содержит больше, чем просто важные питательные вещества. Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, а также улучшают когнитивные функции и здоровье пищеварения.

1. Повышает чувство сытости

Употребление здоровых жиров помогает замедлить опорожнение желудка, благодаря чему вы чувствуете себя сытыми дольше обычного и задерживаете возвращение голода. Это чувство удовлетворенности называется сытостью.

Салат из авокадо. Фото: Pexels

"Авокадо, содержание жира в котором в основном состоит из полезных для сердца мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК), подходит для этого. Добавление половины авокадо в пищу может значительно повысить ощущение сытости на срок до пяти часов", — говорится в сообщении.

2. Авокадо помогает контролировать вес тела

Употребление одного авокадо в день во время диеты с контролируемой калорийностью в течение 12 недель, с добавлением жиров и калорий поможет вашему похудению.

Авокадо на столе. Фото: Pexels

Регулярное употребление авокадо может помочь вам поддерживать вес, даже не употребляя меньше калорий. Люди, регулярно употребляющие авокадо, обычно имеют более питательную диету — потребляют больше овощей и фруктов и меньше рафинированных продуктов и имеют более низкую массу тела и меньшую окружность талии, чем те, кто не ест авокадо.

3. Защищает сердце

Применение авокадо оказывает сердечно-защитный эффект, улучшая ваш липидный профиль. Прием одного авокадо в день в течение пяти недель снижает общий уровень холестерина и уровень "плохого" холестерина — липопротеидов низкой плотности и повышает уровень "хорошего" холестерина.

Сэндвич с авокадо. Фото: Pexels

К тому же авокадо является отличным источником калия — микроэлемента, помогающего снизить кровяное давление.

4. Предотвращает осложнения диабета

Если у вас диабет 2 типа или инсулинорезистентность, чем выше поднимается уровень глюкозы в крови, тем больше организм производит инсулина, чтобы снизить уровень сахара в крови. просто добавление половины авокадо предотвращает повышение уровня инсулина и глюкозы", — говорится в сообщении.

Разрезанный авокадо. Фото: Pexels

Потребление авокадо с течением времени может также уменьшить количество жира на животе или висцерального жира.

5. Повышает уровень питательных веществ

Наслаждаясь авокадо во время еды, вы можете помочь своему организму усвоить больше антиоксидантов из других полезных продуктов.

Блюдо из авокадо. Фото: Pexels

Сочетание авокадо с томатным соусом и морковью повышает усвоение витамина А, являющегося важнейшим питательным веществом для здоровой кожи, зрения и иммунитета.

6. Способствует здоровому пищеварению

Авокадо оказывает положительное влияние на микробиом кишечника внутри пищеварительного тракта. Здоровый микробиом кишечника укрепляет иммунную функцию, сражается с воспалением и защищает от хронических заболеваний.

Корзина с авокадо. Фото: Pexels

"12-недельный план питания, содержащий авокадо, привел к положительным изменениям в микробиоме кишечника в течение 12 недель - увеличение общего количества и разнообразия микробов, поддерживающих здоровье кишечника", — говорится в сообщении.

7. Улучшает работу мозга

Авокадо богат лютеином — пигмент, связанный с бета-каротином и витамином А. Лютеин один из двух основных каротиноидов, содержащихся в глазах. Другое место, где находится лютеин, — это мозг.

Половинка авокадо. Фото: Pexels

"У пожилых людей употребление одного авокадо в день в течение шести месяцев улучшило результаты тестов на память. Однако прием добавок с лютеином не дал таких же результатов, следовательно, что-то в авокадо улучшило работу мозга", — говорится в сообщении.

8. Защищает ваши глаза

Лютеин и зеаксантин – это антиоксиданты, содержащиеся в ваших глазах, в частности в макулярном пигменте, отвечающем за возможность точно настраивать зрение.

Куча авокадо. Фото: Pexels

Употребление одного авокадо в день в течение шести месяцев увеличивает количество макулярного пигмента, что является результатом увеличения зеаксантина. Кроме того, авокадо, похоже, увеличивает усвоение лютеина лучше, чем прием просто добавки с лютеином, вероятно, благодаря полезным жирам.

9. Противораковые свойства

Авокадо обладает противораковыми свойствами. Экстракт, содержащий несколько антиоксидантов, включая лютеин, зеаксантин, бета-каротин и витамин Е, останавливал рост клеток рака простаты. Другой экстракт убивал раковые клетки полости рта.

Питательные свойства авокадо:

калории 322 калории;

белок 4 грамма;

углеводы 17 граммов;

фолаты 163 микрограмма;

витамин К 42 микрограмма;

витамин С 20 мг;

витамин Е 4 мг;

калий 975 миллиграммов;

магний 58 миллиграммов.

Ранее мы писали, что диетология рассказала, кому нельзя есть авокадо.