Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здравоохранение arrow Главные преимущества употребления авокадо arrow

Главные преимущества употребления авокадо

22 июня 2023 05:50
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Чем полезен авокадо
Разрезанный авокадо. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Авокадо является мощным суперпродуктом. Этот фрукт содержит полезные жиры, антиоксиданты, предотвращающие старение и борющиеся с болезнями, а также около 20 витаминов и минералов. Люди, регулярно употребляющие авокадо, имеют больше клетчатки, витаминов Е и К, магния и калия, чем те, кто его не ест.

Об этом сообщил Health.

Читайте также:

Польза авокадо для здоровья

Авокадо содержит больше, чем просто важные питательные вещества. Они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, а также улучшают когнитивные функции и здоровье пищеварения.

1. Повышает чувство сытости

Употребление здоровых жиров помогает замедлить опорожнение желудка, благодаря чему вы чувствуете себя сытыми дольше обычного и задерживаете возвращение голода. Это чувство удовлетворенности называется сытостью.

авокадо
Салат из авокадо. Фото: Pexels

"Авокадо, содержание жира в котором в основном состоит из полезных для сердца мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК), подходит для этого. Добавление половины авокадо в пищу может значительно повысить ощущение сытости на срок до пяти часов",  говорится в сообщении.

2. Авокадо помогает контролировать вес тела

Употребление одного авокадо в день во время диеты с контролируемой калорийностью в течение 12 недель, с добавлением жиров и калорий поможет вашему похудению.

авокадо
Авокадо на столе. Фото: Pexels

Регулярное употребление авокадо может помочь вам поддерживать вес, даже не употребляя меньше калорий. Люди, регулярно употребляющие авокадо, обычно имеют более питательную диету — потребляют больше овощей и фруктов и меньше рафинированных продуктов и имеют более низкую массу тела и меньшую окружность талии, чем те, кто не ест авокадо.

3. Защищает сердце

Применение авокадо оказывает сердечно-защитный эффект, улучшая ваш липидный профиль. Прием одного авокадо в день в течение пяти недель снижает общий уровень холестерина и уровень "плохого" холестерина — липопротеидов низкой плотности и повышает уровень "хорошего" холестерина.

авокадо
Сэндвич с авокадо. Фото: Pexels

К тому же авокадо является отличным источником калия — микроэлемента, помогающего снизить кровяное давление.

4. Предотвращает осложнения диабета

Если у вас диабет 2 типа или инсулинорезистентность, чем выше поднимается уровень глюкозы в крови, тем больше организм производит инсулина, чтобы снизить уровень сахара в крови. просто добавление половины авокадо предотвращает повышение уровня инсулина и глюкозы", — говорится в сообщении.

авокадо
Разрезанный авокадо. Фото: Pexels

Потребление авокадо с течением времени может также уменьшить количество жира на животе или висцерального жира.

5. Повышает уровень питательных веществ

Наслаждаясь авокадо во время еды, вы можете помочь своему организму усвоить больше антиоксидантов из других полезных продуктов.

авокадо
Блюдо из авокадо. Фото: Pexels

Сочетание авокадо с томатным соусом и морковью повышает усвоение витамина А, являющегося важнейшим питательным веществом для здоровой кожи, зрения и иммунитета.

6. Способствует здоровому пищеварению

Авокадо оказывает положительное влияние на микробиом кишечника внутри пищеварительного тракта. Здоровый микробиом кишечника укрепляет иммунную функцию, сражается с воспалением и защищает от хронических заболеваний.

авокадо
Корзина с авокадо. Фото: Pexels

"12-недельный план питания, содержащий авокадо, привел к положительным изменениям в микробиоме кишечника в течение 12 недель - увеличение общего количества и разнообразия микробов, поддерживающих здоровье кишечника",  говорится в сообщении.

7. Улучшает работу мозга

Авокадо богат лютеином — пигмент, связанный с бета-каротином и витамином А. Лютеин один из двух основных каротиноидов, содержащихся в глазах. Другое место, где находится лютеин, — это мозг.

авокадо
Половинка авокадо. Фото: Pexels

"У пожилых людей употребление одного авокадо в день в течение шести месяцев улучшило результаты тестов на память. Однако прием добавок с лютеином не дал таких же результатов, следовательно, что-то в авокадо улучшило работу мозга",  говорится в сообщении.

8. Защищает ваши глаза

Лютеин и зеаксантин – это антиоксиданты, содержащиеся в ваших глазах, в частности в макулярном пигменте, отвечающем за возможность точно настраивать зрение.

авокадо
Куча авокадо. Фото: Pexels

Употребление одного авокадо в день в течение шести месяцев увеличивает количество макулярного пигмента, что является результатом увеличения зеаксантина. Кроме того, авокадо, похоже, увеличивает усвоение лютеина лучше, чем прием просто добавки с лютеином, вероятно, благодаря полезным жирам.

9. Противораковые свойства

Авокадо обладает противораковыми свойствами. Экстракт, содержащий несколько антиоксидантов, включая лютеин, зеаксантин, бета-каротин и витамин Е, останавливал рост клеток рака простаты. Другой экстракт убивал раковые клетки полости рта.

Питательные свойства авокадо:

  • калории 322 калории;
  • белок 4 грамма;
  • углеводы 17 граммов;
  • фолаты 163 микрограмма;
  • витамин К 42 микрограмма;
  • витамин С 20 мг;
  • витамин Е 4 мг;
  • калий 975 миллиграммов;
  • магний 58 миллиграммов.

Ранее мы писали, что диетология рассказала, кому нельзя есть авокадо.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас