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Як правильно видалити кліща: покрокова інструкція

26 червня 2023 23:10
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Викручувати кліща не потрібно
Кліщ в природі. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Якщо вас вкусив кліщ, перше, що потрібно зробити, це витягнути комаху. Лікарка пояснює, що кліщів не потрібно "викручувати", та й інші народні методи можуть лише нашкодити. 

Про це повідомила сімейна лікарка Вікторія Дубенюк.

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Лікарка зауважує, що поширені народні методи, як витягнути кліща, можуть тільки нашкодити. Є чітка інструкція, що робити, щоб швидко та безпечно дістати комаху з під шкіри. 

клещ
Кліщ затиснутий пінцетом. Фото: Freepik

Покрова інструкція, як витягнути кліща 

  1. пінцетом із загостреними наконечниками візьміть кліща якомога ближче до поверхні шкіри;
  2. потягніть вгору з рівномірною силою. Не крутіть і не смикайте кліща, це може призвести до того, що частини ротового апарату відламаються і залишаться в шкірі;
  3. якщо це сталося, видаліть частини ротового апарату за допомогою пінцета. Якщо вам не вдається легко видалити залишки чистим пінцетом, залиште їх і дайте шкірі зажити;
  4. видаливши кліща, ретельно обробіть ділянку укусу та руки спиртом або водою з милом;
  5. ніколи не розчавлюйте кліща пальцями. Утилізуйте живого кліща в спиртовому розчині, в герметичному пакеті/контейнері або змийте в унітаз. 
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Кліщ на листі. Фото: Freepik

Після того, як ви видалили кліща потрібно обробити шкіру спиртовим розчином або мильним розчином. 

"Уникайте народних засобів, таких як "фарбування" кліща лаком для нігтів або вазеліном або використання тепла, щоб кліщ відірвався від шкіри. Ваша мета — вилучити кліща якомога швидше, не чекайте, поки він відчепиться", — зауважила лікарка. 

клещ
Кліщ на траві. Фото: Freepik

Чого не можна робити при видаленні кліща 

Лікарка нагадує, що не потрібно робити нічого задля того, щоб кліщ задихнувся та сам виліз. Він не вилізе, а все одно загине, а вміст його черева потрапить в рану та підвищить ризик інфікування. 

Раніше ми писали, що Комаровський розповів про дві страшні хвороби, які переносять кліщі.

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