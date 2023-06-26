Выкручивать клеща не нужно

Клещ в природе. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Если вас укусил клещ, первое, что нужно сделать, это вытащить насекомое. Врач объясняет, что клещей не нужно "выкручивать", да и другие народные методы могут только навредить.

Об этом сообщила семейный врач Виктория Дубенюк.

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Врач отмечает, что распространенные народные методы, как вытащить клеща, могут только навредить. Есть четкая инструкция, что делать, чтобы быстро и безопасно достать насекомое из-под кожи.

Клещ зажат пинцетом. Фото: Freepik

Покрова инструкция, как вытащить клеща

пинцетом с заостренными наконечниками возьмите клеща как можно ближе к поверхности кожи; потяните вверх с равномерной силой. Не крутите и не дёргайте клеща, это может привести к тому, что части ротового аппарата отломятся и останутся в коже; если это произошло, удалите части ротового аппарата с помощью пинцета. Если вам не удается легко удалить остатки чистым пинцетом, оставьте их и дайте коже зажить; удалив клеща, тщательно обработайте участок укуса и руки спиртом или водой с мылом; никогда не раздавливайте клеща пальцами. Утилизируйте живой клещ в спиртовом растворе, в герметичном пакете/контейнере или смойте в унитаз.

Клещ на листьях. Фото: Freepik

После того, как вы удалили клеща, нужно обработать кожу спиртовым раствором или мыльным раствором.

"Избегайте народных средств, таких как "окрашивание" клеща лаком для ногтей или вазелином или использование тепла, чтобы клещ оторвался от кожи. Ваша цель — удалить клеща как можно скорее, не ждите, пока он вылезет или отпадет", — отметила врач.

Клещ на траве. Фото: Freepik

Чего нельзя делать при удалении клеща

Врач напоминает, что не нужно делать ничего для того, чтобы клещ задохнулся и сам вылез. Он не вылезет, а все равно погибнет, а содержимое его брюха попадет в рану и повысит риск инфицирования.

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