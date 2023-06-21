Чоловік, жінка та собака. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Може здаватися, що собаки люблять ласувати всіма фруктами та ягодами, проте не всі з них їм можна давати. Деякі продукти можуть виявитися шкідливими для пухнастих улюбленців.

Про це повідомили фахівці VMISKE.

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Яблука

Фахівці вважають, що саме яблука — вважаються найнебезпечнішими фруктами. Вони багаті на вітаміни A, B і C, кальцій, магній. Загалом цей фрукт тільки сприяє гарному травленню собаки.

Жінка з собакою. Фото: Freepik

Груші

Груші — багаті на клітковину та мідь. Вони багаті на вітаміни С і К. Для домашніх улюбленців краще обрати найтвердіші сорти цього фрукту.

Банани — містять калій та вуглеводи. Хоч ці фрукти й можна давати тваринам, краще це робити не частіше одного разу на тиждень.

Манго — джерело вітамінів А, В6, С і Е, а також калію. Перед тим як давати цей фрукт своїй собаці, не забудьте очистити його від шкірки та видалити кісточку.

Прогулянка з собакою. Фото: Freepik

Диня — містить бета-каротин, який позитивно впливає на зір. У літній сезон, коли спека, цей фрукт гарно втамовує спрагу, проте домашнім улюбленцям краще давати в невеликих кількостях.

Кавун (без кісточок) — багатий на вітаміни А, В, і С, магній і калій. Оскільки кавун на 90% складається з води, він відмінно втамує спрагу та не допустить зневоднення.

Полуниця — містить вітаміни В1 і В6, клітковини та антиоксиданти.

Розрізаний кавун. Фото: Freepik

Чорниця — джерело антиоксидантів, вітамінів К і С, магнію, клітковини та міді.

"Серед інших ягід також можна давати малину, клюкву, журавлину, лохину, ожину — головне дотримуватись норми годування. Загалом ветеринари рекомендують, щоб будь-які додаткові ласощі складали лише 10% раціону тварини. А нову їжу в раціон вихованця потрібно вводити повільно та уважно слідкувати за реакцією організму", — повідомили експерти.

Собака з коктейлем. Фото: Freepik

Які фрукти та ягоди не можна давати собакам:

виноград — провокує здуття живота, може викликати ниркову недостатність;

цитрусові, ананас, ківі — подразнюють слизову шлунку, часто можуть бути алергенами;

вишня, черешня — небезпечні через кісточки, що містять ціанід;

авокадо — містить небезпечну речовину під назвою персин, що викликає блювоту та діарею;

гранат — через кісточки може викликати кишкову непрохідність;

хурма — провокує розлад шлунку, діарею;

персики, сливи та абрикоси.

Собака та морозиво. Фото: Freepik

"Завжди забирайте кісточки з фруктів та ягід перед тим, як давати улюбленцю смаколик. Кісточки містять ціанід, небезпечну речовину, що може призвести до летального випадку", — резюмували експерти.

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