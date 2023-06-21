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Какие фрукты и ягоды можно давать собакам и как часто

21 июня 2023 21:37
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие фрукты и ягоды нельзя давать собакам
Мужчина, женщина и собака. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Может показаться, что собаки любят лакомиться всеми фруктами и ягодами, однако не все из них им можно давать. Некоторые продукты могут оказаться вредными для пушистых питомцев.

Об этом сообщили специалисты VMISKE.

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Яблоки

Специалисты отмечают, что именно яблоки считаются самыми опасными фруктами. Они богаты витаминами A, B и C, кальцием, магнием. В общем, этот фрукт только способствует хорошему пищеварению собак.

собака
Женщина с собакой. Фото: Freepik

Груши

Груши богаты клетчаткой и медью. Они богаты витаминами С и К. Для домашних любимцев лучше выбрать самые твердые сорта этого фрукта.

Бананы — содержат калий и углеводы. Хотя эти фрукты и можно давать животным, лучше это делать не чаще одного раза в неделю.

Манго — источник витаминов А, В6, С и Е, а также калия. Перед тем как давать этот фрукт своей собаке, не забудьте очистить его от кожуры и удалить косточку.

собака
Прогулка с собакой. Фото: Freepik

Дыня содержит бета-каротин, который положительно вливает на зрение. В летний сезон, когда жара, этот фрукт хорошо утоляет жажду, однако домашним питомцам лучше давать в небольших количествах.

Арбуз (без косточек) богат на витамины А, В, и С, магний и калий. Поскольку арбуз на 90% состоит из воды, он отлично утолит жажду и не допустит обезвоживания.

Клубника содержит витамины В1 и В6, клетчатки и антиоксиданты.

кавун
Разрезанный арбуз. Фото: Freepik

Черника — источник антиоксидантов, витаминов К и С, магния, клетчатки и меди.

"Среди других ягод также можно давать малину, клюкву, голубику, ежевику  главное соблюдать нормы кормления. В целом ветеринары рекомендуют, чтобы любое дополнительное лакомство составляло лишь 10% рациона животного. А новую пищу в рацион питомца нужно в рацион воспитанника нужно следить за реакцией организма", — сообщили эксперты.

собака
Собака с коктейлем. Фото: Freepik

Какие фрукты и ягоды нельзя давать собакам:

  • виноград — провоцирует вздутие живота, может вызвать почечную недостаточность;
  • цитрусовые, ананас, киви — раздражают слизистую желудка, часто могут быть аллергенами;
  • вишня, черешня — опасны из-за косточек, содержащих цианид;
  • авокадо — содержит опасное вещество под названием персин, вызывающее рвоту и диарею;
  • гранат — через косточки может вызвать кишечную непроходимость;
  • хурма — провоцирует расстройство желудка, диарею;
  • персики, сливы и абрикосы.
собака
Собака и мороженое. Фото: Freepik

"Всегда забирайте косточки из фруктов и ягод перед тем, как давать любимцу вкусняшки. Косточки содержат цианид, опасное вещество, которое может привести к летальному случаю",  резюмировали эксперты.

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