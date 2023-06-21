Какие фрукты и ягоды можно давать собакам и как часто
Может показаться, что собаки любят лакомиться всеми фруктами и ягодами, однако не все из них им можно давать. Некоторые продукты могут оказаться вредными для пушистых питомцев.
Об этом сообщили специалисты VMISKE.
Яблоки
Специалисты отмечают, что именно яблоки считаются самыми опасными фруктами. Они богаты витаминами A, B и C, кальцием, магнием. В общем, этот фрукт только способствует хорошему пищеварению собак.
Груши
Груши богаты клетчаткой и медью. Они богаты витаминами С и К. Для домашних любимцев лучше выбрать самые твердые сорта этого фрукта.
Бананы — содержат калий и углеводы. Хотя эти фрукты и можно давать животным, лучше это делать не чаще одного раза в неделю.
Манго — источник витаминов А, В6, С и Е, а также калия. Перед тем как давать этот фрукт своей собаке, не забудьте очистить его от кожуры и удалить косточку.
Дыня содержит бета-каротин, который положительно вливает на зрение. В летний сезон, когда жара, этот фрукт хорошо утоляет жажду, однако домашним питомцам лучше давать в небольших количествах.
Арбуз (без косточек) богат на витамины А, В, и С, магний и калий. Поскольку арбуз на 90% состоит из воды, он отлично утолит жажду и не допустит обезвоживания.
Клубника содержит витамины В1 и В6, клетчатки и антиоксиданты.
Черника — источник антиоксидантов, витаминов К и С, магния, клетчатки и меди.
"Среди других ягод также можно давать малину, клюкву, голубику, ежевику — главное соблюдать нормы кормления. В целом ветеринары рекомендуют, чтобы любое дополнительное лакомство составляло лишь 10% рациона животного. А новую пищу в рацион питомца нужно в рацион воспитанника нужно следить за реакцией организма", — сообщили эксперты.
Какие фрукты и ягоды нельзя давать собакам:
- виноград — провоцирует вздутие живота, может вызвать почечную недостаточность;
- цитрусовые, ананас, киви — раздражают слизистую желудка, часто могут быть аллергенами;
- вишня, черешня — опасны из-за косточек, содержащих цианид;
- авокадо — содержит опасное вещество под названием персин, вызывающее рвоту и диарею;
- гранат — через косточки может вызвать кишечную непроходимость;
- хурма — провоцирует расстройство желудка, диарею;
- персики, сливы и абрикосы.
"Всегда забирайте косточки из фруктов и ягод перед тем, как давать любимцу вкусняшки. Косточки содержат цианид, опасное вещество, которое может привести к летальному случаю", — резюмировали эксперты.
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