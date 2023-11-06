Які обстеження ветеран може пройти безоплатно — в НСЗУ відповіли

Військовий та лікар. Фото: Freepik

Національна служба здоров’я України випустила низку публікацій, які призначені до уваги ветеранів. Зокрема, в них йдеться про те, як учаснику бойових дій отримати безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

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Які обстеження безоплатні для ветеранів

Щоб оформити план лікування будь-якого захворювання, пацієнт має пройти низку обстежень. Необхідні інструментальні дослідження, такі як рентген, гастроскопія тощо, є безоплатними для всіх, хто їх потребує. Кошти медзакладам сплачує держава через Національну служба здоров’я.

Низка діагностичних обстежень є безкоштовною для ветеранів, як і для всіх українців, під час звернення до сімейного лікаря. В їх числі:

електрокардіографія;

отоскопія;

пікфлуометрія/спірометрія;

офтальмоскопія;

вимірювання гостроти зору.

Додаткові послуги для ветеранів

Якщо пацієнт потребує додаткових інструментальних досліджень, сімейний лікар створює відповідне електронне направлення. За цим направленням ветеран може пройти обстеження у тих закладах, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". За цим пакетом безоплатними будуть такі обстеження:

рентген, в тому числі комп’ютерна томографія;

МРТ;

сцинтиграфія;

УЗД;

гастроскопія;

езофагодуоденоскопія;

дуоденоскопія;

ректороманоскопія;

колоноскопія;

цистоскопія;

артроскопія;

гістероскопія;

бронхоскопія;

кольпоскопія;

електрокардіографія (ЕКГ);

електроенцефалографія (ЕЕГ);

спірографія;

холтерівське моніторування;

низка офтальмологічних досліджень (офтальмометрія, офтальмоскопія тощо);

дослідження слуху (аудіометрія, тимпанометрія тощо).

Раніше ми повідомляли, що з початком повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія, усі військовослужбовці, які брали участь у бовоих діях, отримують статус учасника бойових дій, або УБД. Для них передбачена низка соціальних пільг.