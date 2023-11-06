Які обстеження ветеран може пройти безоплатно — в НСЗУ відповіли
Національна служба здоров’я України випустила низку публікацій, які призначені до уваги ветеранів. Зокрема, в них йдеться про те, як учаснику бойових дій отримати безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій.
Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.
Які обстеження безоплатні для ветеранів
Щоб оформити план лікування будь-якого захворювання, пацієнт має пройти низку обстежень. Необхідні інструментальні дослідження, такі як рентген, гастроскопія тощо, є безоплатними для всіх, хто їх потребує. Кошти медзакладам сплачує держава через Національну служба здоров’я.
Низка діагностичних обстежень є безкоштовною для ветеранів, як і для всіх українців, під час звернення до сімейного лікаря. В їх числі:
- електрокардіографія;
- отоскопія;
- пікфлуометрія/спірометрія;
- офтальмоскопія;
- вимірювання гостроти зору.
Додаткові послуги для ветеранів
Якщо пацієнт потребує додаткових інструментальних досліджень, сімейний лікар створює відповідне електронне направлення. За цим направленням ветеран може пройти обстеження у тих закладах, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". За цим пакетом безоплатними будуть такі обстеження:
- рентген, в тому числі комп’ютерна томографія;
- МРТ;
- сцинтиграфія;
- УЗД;
- гастроскопія;
- езофагодуоденоскопія;
- дуоденоскопія;
- ректороманоскопія;
- колоноскопія;
- цистоскопія;
- артроскопія;
- гістероскопія;
- бронхоскопія;
- кольпоскопія;
- електрокардіографія (ЕКГ);
- електроенцефалографія (ЕЕГ);
- спірографія;
- холтерівське моніторування;
- низка офтальмологічних досліджень (офтальмометрія, офтальмоскопія тощо);
- дослідження слуху (аудіометрія, тимпанометрія тощо).
Раніше ми повідомляли, що з початком повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія, усі військовослужбовці, які брали участь у бовоих діях, отримують статус учасника бойових дій, або УБД. Для них передбачена низка соціальних пільг.
Читайте Новини.LIVE!