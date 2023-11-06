Какие обследования ветеран может пройти бесплатно — в НСЗУ ответили
Национальная служба здоровья Украины выпустила ряд публикаций, назначенных во внимание ветеранов. В частности, речь идет о том, как участнику боевых действий получить бесплатную медицинскую помощь по Программе медицинских гарантий.
Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.
Какие обследования бесплатны для ветеранов
Чтобы оформить план лечения любого заболевания, пациент должен пройти ряд исследований. Необходимые инструментальные исследования, такие как рентген, гастроскопия и т.п., являются бесплатными для всех, кто в них нуждается. Средства медучреждениям платит государство через Национальную службу здоровья.
Ряд диагностических обследований бесплатный для ветеранов, как и для всех украинцев, во время обращения к семейному врачу. В их числе:
- электрокардиография;
- отоскопия;
- пикфлуометрия/спирометрия;
- офтальмоскопия;
- измерение остроты зрения.
Дополнительные услуги для ветеранов
Если пациент нуждается в дополнительных инструментальных исследованиях, семейный врач создает соответствующее электронное направление. По этому направлению ветеран может пройти обследование в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". По данному пакету бесплатными будут следующие обследования:
- рентген, включая компьютерную томографию;
- МРТ;
- сцинтиграфия;
- УЗИ;
- гастроскопия;
- эзофагодуоденоскопия;
- дуоденоскопия;
- ректороманоскопия;
- колоноскопия;
- цистоскопия;
- артроскопия;
- гистероскопия;
- бронхоскопия;
- кольпоскопия;
- электрокардиография (ЭКГ);
- электроэнцефалография (ЭЭГ);
- спирография;
- холтеровское мониторирование;
- ряд офтальмологических исследований (офтальмометрия, офтальмоскопия и т.п.);
- исследование слуха (аудиометрия, тимпанометрия и т.п.).
Ранее мы сообщали, что с началом полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, все военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, получают статус участника боевых действий или УБД. Для них предусмотрен ряд социальных льгот.
Читайте Новини.LIVE!