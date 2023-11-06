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Какие обследования ветеран может пройти бесплатно — в НСЗУ ответили

6 ноября 2023 15:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Какие обследования ветеран может пройти бесплатно — в НСЗУ ответили
Военный и врач. Фото: Freepik
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Национальная служба здоровья Украины выпустила ряд публикаций, назначенных во внимание ветеранов. В частности, речь идет о том, как участнику боевых действий получить бесплатную медицинскую помощь по Программе медицинских гарантий.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

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Какие обследования бесплатны для ветеранов

Чтобы оформить план лечения любого заболевания, пациент должен пройти ряд исследований. Необходимые инструментальные исследования, такие как рентген, гастроскопия и т.п., являются бесплатными для всех, кто в них нуждается. Средства медучреждениям платит государство через Национальную службу здоровья.

Ряд диагностических обследований бесплатный для ветеранов, как и для всех украинцев, во время обращения к семейному врачу. В их числе:

  • электрокардиография;
  • отоскопия;
  • пикфлуометрия/спирометрия;
  • офтальмоскопия;
  • измерение остроты зрения.

Дополнительные услуги для ветеранов

Если пациент нуждается в дополнительных инструментальных исследованиях, семейный врач создает соответствующее электронное направление. По этому направлению ветеран может пройти обследование в учреждениях, имеющих договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". По данному пакету бесплатными будут следующие обследования:

  • рентген, включая компьютерную томографию;
  • МРТ;
  • сцинтиграфия;
  • УЗИ;
  • гастроскопия;
  • эзофагодуоденоскопия;
  • дуоденоскопия;
  • ректороманоскопия;
  • колоноскопия;
  • цистоскопия;
  • артроскопия;
  • гистероскопия;
  • бронхоскопия;
  • кольпоскопия;
  • электрокардиография (ЭКГ);
  • электроэнцефалография (ЭЭГ);
  • спирография;
  • холтеровское мониторирование;
  • ряд офтальмологических исследований (офтальмометрия, офтальмоскопия и т.п.);
  • исследование слуха (аудиометрия, тимпанометрия и т.п.).

Ранее мы сообщали, что с началом полномасштабной войны в Украине, которую развязала Россия, все военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, получают статус участника боевых действий или УБД. Для них предусмотрен ряд социальных льгот.

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