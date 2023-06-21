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Якими хворобами можна захворіти від кондиціонера: помилки при використанні

21 червня 2023 15:52
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як почистити кондиціонер
Жінка вмикає кондиціонер. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У спекотну погоду важко уявити перебування в приміщенні без кондиціонера. Проте чи замислювались ви над тим, як часто потрібно чистити кондиціонер та яку небезпеку він може становити для вашого здоров'я? 

Про це повідомила сімейна лікарка Ірина Черепаха

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За яких умов кондиціонер безпечний? 

Перша умова, на думку лікарки, це те, що кондиціонер повинен бути чистим. 

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Білий кондиціонер. Фото: Freepik

"Бо в фільтрах кондиціонера, через які проходять потік повітря можуть розмножуватися та розвиватися грибкові інфекції, не рідкісні випадки, навіть грибкових пневмоній. Тобто кондицінер десятиліття висить, ніхто до нього не підходить, офіс працює, люди дихають в цьому офісі, а потім починають кашляти та хворити", — нагадала лікарка. 

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Жінка в прохолодному приміщенні. Фото: Freepik

Також терапевтка зазначає, що не можна перебувати під прямим потоком кондиціонера, це може призвести до невритів та міозитів — запалення м'язів. 

Чи потрібно кондиціонер вимикати на ніч? 

"Він приносить користь протягом цілої ночі, але якщо ви не спите під ним. Коли в кімнаті комфортна температура, сон людини більш якісний. Людина не пітніє вночі, тож не буде ніяких висипів", — зазначила лікарка. 

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Пульт від кондиціонера. Фото: Freepik

Проте фахівці, які займаються чисткою кондиціонерів зауважують, що кондиціонер не продукує кисень,  а тільки зменшує його вміст, тож кімнату потрібно провітрювати кожні дві години, навіть у спеку. 

Як і коли потрібно чистити кондиціонер? 

Фільтри кондиціонера потрібно чистити щомісяця. Повноцінну чистку кондиціонера потрібно робити від двох до чотирьох разів на рік, особливо якщо кондиціонер працює в двох режимах, на тепло та холод. 

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