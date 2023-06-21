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Какими болезнями можно заболеть от кондиционера: ошибки при использовании

21 июня 2023 15:52
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как почистить кондиционер
Женщина включает кондиционер. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В жаркую погоду сложно представить себе пребывание в помещении без кондиционера. Однако задумывались ли вы над тем, как часто нужно чистить кондиционер и какую опасность он может представлять для вашего здоровья?

Об этом сообщила семейный врач Ирина Черепаха.

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В каких условиях кондиционер безопасен?

Первое условие, по мнению врача, это то, что кондиционер должен быть чистым.

кондиционер
Белый кондиционер. Фото: Freepik

"Ведь в фильтрах кондиционера, через которые проходят поток воздуха могут размножаться и развиваться грибковые инфекции, не редкие случаи, даже грибковых пневмоний. То есть кондиционер десятилетия висит, никто к нему не подходит, офис работает, люди дышат в этом офисе, а потом начинают кашлять и болеть", — напомнила врач.

дом
Женщина в прохладном помещении. Фото: Freepik

Также терапевт отмечает, что нельзя находиться под прямым потоком кондиционера, это может привести к невритам и миозитам — воспаление мышц.

Нужно ли кондиционер выключать на ночь?

"Он приносит пользу всю ночь, но если вы не спите под ним. Когда в комнате комфортная температура, сон человека более качественный. Человек не потеет ночью, поэтому не будет никаких сыпей", — отметила врач.

кондиционер
Пульт от кондиционера. Фото: Freepik

Однако специалисты, которые занимаются чисткой кондиционеров, отмечают, что кондиционер не продуцирует кислород, а только уменьшает его содержание, поэтому комнату нужно проветривать каждые два часа, даже в жару.

Как и когда нужно чистить кондиционер?

Фильтры кондиционера нужно чистить ежемесячно. Полноценную чистку кондиционера нужно производить от двух до четырех раз в год, особенно если кондиционер работает в двух режимах, на тепло и холод.

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