Как почистить кондиционер

Какими болезнями можно заболеть от кондиционера: ошибки при использовании
В жаркую погоду сложно представить себе пребывание в помещении без кондиционера. Однако задумывались ли вы над тем, как часто нужно чистить кондиционер и какую опасность он может представлять для вашего здоровья?
Об этом сообщила семейный врач Ирина Черепаха.
В каких условиях кондиционер безопасен?
Первое условие, по мнению врача, это то, что кондиционер должен быть чистым.
"Ведь в фильтрах кондиционера, через которые проходят поток воздуха могут размножаться и развиваться грибковые инфекции, не редкие случаи, даже грибковых пневмоний. То есть кондиционер десятилетия висит, никто к нему не подходит, офис работает, люди дышат в этом офисе, а потом начинают кашлять и болеть", — напомнила врач.
Также терапевт отмечает, что нельзя находиться под прямым потоком кондиционера, это может привести к невритам и миозитам — воспаление мышц.
Нужно ли кондиционер выключать на ночь?
"Он приносит пользу всю ночь, но если вы не спите под ним. Когда в комнате комфортная температура, сон человека более качественный. Человек не потеет ночью, поэтому не будет никаких сыпей", — отметила врач.
Однако специалисты, которые занимаются чисткой кондиционеров, отмечают, что кондиционер не продуцирует кислород, а только уменьшает его содержание, поэтому комнату нужно проветривать каждые два часа, даже в жару.
Как и когда нужно чистить кондиционер?
Фильтры кондиционера нужно чистить ежемесячно. Полноценную чистку кондиционера нужно производить от двух до четырех раз в год, особенно если кондиционер работает в двух режимах, на тепло и холод.
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