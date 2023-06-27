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Яку небезпеку несе самопризначення мелатоніну

27 червня 2023 21:11
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Скільки мелатоніну потрібно пити
Жінка після безсонної ночі. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато людей бояться пити препарати, які містять гормони. Проте коли справа доходить до мелатоніну, який до речі теж є гормоном, люди назначають його самі собі від безсоння

Про це повідомив кандидат медичних наук Євген Шагов

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Що таке мелатонін 

Мелатонін — це гормон сну, який бере участь у регулюванні циклів сну та неспання в організмі людини. Його вироблення в епіфізі (шишкоподібна залоза мозку) збільшується з настанням темряви, що сприяє здоровому сну й допомагає орієнтувати наш циркадний ритм на відпочинок.

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Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Чому не можна приймати мелатонін без призначення лікаря?

"Перше — ви можете наробити біди з балансом гормонів. Бо не факт, що саме мелатоніну вам бракує. Якщо ви погано спите не через мелатонін, його прийом порушить природний синтез і організм просто перестане його виробляти", — пояснив лікар. 

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Дівчина страждає від безсоння. Фото: Freepik

Найчастіші причини безсоння: 

  • хронічний стрес; 
  • виснаження наднирників; 
  • дисбаланс кортизолу. 

У випадку психоемоційних причин безсоння мелатонін також безсилий. На думку лікаря, в такій ситуації необхідні седативні та природні релаксанти. 

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Головний біль зранку. Фото: Freepik

Наслідки передозування мелатоніном 

  • сни з жахіттями; 
  • не спокіний сон; 
  • важка голова зранку; 
  • дисбаланс гормонів. 

"І пам'ятайте, що передозування мелатоніном — це завжди жахіття в ночі, та важка голова зранку, прискорений потужний дисбаланс гормонів.  Тому призначати гормон, а мелатонін це гормон, мають лише лікарі та лише за показаннями", — резюмував Євген Шагов. 

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