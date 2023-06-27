Скільки мелатоніну потрібно пити

Жінка після безсонної ночі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато людей бояться пити препарати, які містять гормони. Проте коли справа доходить до мелатоніну, який до речі теж є гормоном, люди назначають його самі собі від безсоння.

Про це повідомив кандидат медичних наук Євген Шагов.

Читайте також:

Що таке мелатонін

Мелатонін — це гормон сну, який бере участь у регулюванні циклів сну та неспання в організмі людини. Його вироблення в епіфізі (шишкоподібна залоза мозку) збільшується з настанням темряви, що сприяє здоровому сну й допомагає орієнтувати наш циркадний ритм на відпочинок.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Чому не можна приймати мелатонін без призначення лікаря?

"Перше — ви можете наробити біди з балансом гормонів. Бо не факт, що саме мелатоніну вам бракує. Якщо ви погано спите не через мелатонін, його прийом порушить природний синтез і організм просто перестане його виробляти", — пояснив лікар.

Дівчина страждає від безсоння. Фото: Freepik

Найчастіші причини безсоння:

хронічний стрес;

виснаження наднирників;

дисбаланс кортизолу.

У випадку психоемоційних причин безсоння мелатонін також безсилий. На думку лікаря, в такій ситуації необхідні седативні та природні релаксанти.

Головний біль зранку. Фото: Freepik

Наслідки передозування мелатоніном

сни з жахіттями;

не спокіний сон;

важка голова зранку;

дисбаланс гормонів.

"І пам'ятайте, що передозування мелатоніном — це завжди жахіття в ночі, та важка голова зранку, прискорений потужний дисбаланс гормонів. Тому призначати гормон, а мелатонін це гормон, мають лише лікарі та лише за показаннями", — резюмував Євген Шагов.

Раніше ми писали, чи можна отримати добову норму вітаміну С з їжі.