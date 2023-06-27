Скільки мелатоніну потрібно пити

Яку небезпеку несе самопризначення мелатоніну
Багато людей бояться пити препарати, які містять гормони. Проте коли справа доходить до мелатоніну, який до речі теж є гормоном, люди назначають його самі собі від безсоння.
Про це повідомив кандидат медичних наук Євген Шагов.
Що таке мелатонін
Мелатонін — це гормон сну, який бере участь у регулюванні циклів сну та неспання в організмі людини. Його вироблення в епіфізі (шишкоподібна залоза мозку) збільшується з настанням темряви, що сприяє здоровому сну й допомагає орієнтувати наш циркадний ритм на відпочинок.
Чому не можна приймати мелатонін без призначення лікаря?
"Перше — ви можете наробити біди з балансом гормонів. Бо не факт, що саме мелатоніну вам бракує. Якщо ви погано спите не через мелатонін, його прийом порушить природний синтез і організм просто перестане його виробляти", — пояснив лікар.
Найчастіші причини безсоння:
- хронічний стрес;
- виснаження наднирників;
- дисбаланс кортизолу.
У випадку психоемоційних причин безсоння мелатонін також безсилий. На думку лікаря, в такій ситуації необхідні седативні та природні релаксанти.
Наслідки передозування мелатоніном
- сни з жахіттями;
- не спокіний сон;
- важка голова зранку;
- дисбаланс гормонів.
"І пам'ятайте, що передозування мелатоніном — це завжди жахіття в ночі, та важка голова зранку, прискорений потужний дисбаланс гормонів. Тому призначати гормон, а мелатонін це гормон, мають лише лікарі та лише за показаннями", — резюмував Євген Шагов.
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