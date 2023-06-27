Сколько мелатонина нужно пить

Женщина после бессонной ночи. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие боятся пить препараты, содержащие гормоны. Однако когда дело доходит до мелатонина, который кстати тоже гормон, люди назначают его сами себе от бессонницы.

Об этом сообщил кандидат медицинских наук Евгений Шагов.

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Что такое мелатонин

Мелатонин — гормон сна, который участвует в регулировании циклов сна и бодрствования в организме человека. Его выработка в эпифизе (шишковидная железа мозга) увеличивается с наступлением темноты, что способствует здоровому сну и помогает ориентировать наш циркадный ритм на отдых.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Почему нельзя принимать мелатонин без назначения врача?

"Первое — вы можете наделать беды с балансом гормонов. Потому что не факт, что именно мелатонина вам не хватает. Если вы плохо спите не из-за мелатонина, его прием нарушит естественный синтез и организм просто перестанет его производить", — пояснил врач.

Девушка страдает от бессонницы. Фото: Freepik

Частые причины бессонницы:

хронический стресс;

истощение надпочечников;

дисбаланс кортизола

В случае психоэмоциональных причин бессонница мелатонин также бессилен. По мнению врача, в такой ситуации необходимы седативные и природные релаксанты.

Головная боль с утра. Фото: Freepik

Последствия передозировки мелатонином

сны с ужасами;

не спокойный сон;

тяжелая голова с утра;

дисбаланс гормонов.

"И помните, что передозировка мелатонином — это всегда ужас в ночи, и тяжелая голова утром, ускоренный мощный дисбаланс гормонов. Поэтому назначать гормон, а мелатонин это гормон, только врачи и только по показаниям", — резюмировал Евгений Шагов.

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