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Комаровський дав 10 порад щодо безпеки їжі влітку

15 липня 2023 14:55
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Літня їжа у спеку
Дівчата на природі. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Завжди важливо пам'ятати, що влітку під час спеки будь-яка їжа швидко псується. Це загрожує не просто легким отруєнням, а навіть серйозною кишковою інфекцією, оскільки організм у спеку не здатний повною мірою захищатися від бактерій та інфекцій.

Про це він розповів у відео на своєму YouTube-каналі.

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"Літня їжа в спеку. Наприклад, ви прийшли в супермаркет і купуєте заморожені продукти, які необхідно покласти їх у візок або кошик тільки наприкінці покупок. Щоб якнайшвидше з усіма замороженими продуктами потрапити додому",  сказав Комаровський.

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Барбекю на природі. Фото: Freepik

Температура в холодильнику та правильне розморожування продуктів

Комаровський нагадує, що влітку у холодильнику має бути температура не вище 5 градусів, оптимально навіть 3-4. Контролюйте цю температуру.

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Дівчина відкриває холодильник. Фото: Freepik

"Повільно розморожуйте заморожені продукти і використовуйте для цього звичайний холодильник. З морозилки дістали те, що вам потрібно. Перемістили в холодильник і завтра це використовуватимемо",  додав лікар.

Правильне використання термосумок

"Якщо ви залишаєте будинок, у вас пікнік у дворі, що завгодно, використовуйте як проміжну тару для їжі термосумки. Заздалегідь плануйте, що ви покладете в цю сумку. У вас у холодильнику, в морозилці, завжди повинні бути пакети з льодом. Я ось, наприклад, купую хорошу мінеральну воду в пластикових півлітрових пляшках і в достатній кількості тримаю це в замороженому вигляді в холодильнику", — додав він.

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Дівчина на природі. Фото: Freepik

Часта помилка при використанні термосумок

"Дуже часта помилка, якої припускаються люди, при використанні термосумок, ось ви її взяли, накидали туди їжі і поставили в багажник автомобіля. Сумка-холодильник може не витримати в багажнику автомобіля, особливо якщо вона там танутиме більше трьох-чотирьох годин", — сказав лікар.

Завжди намагайтеся розміщувати сумку холодильника в тій частині, де працює кондиціонер.

Не відкривайте часто холодильник

"Ви повинні трепетно і ніжно ставитися до вашого холодильника і розуміти, що кожного разу, коли ви відкриваєте двері, ви порушуєте благополуччя цього холодильника, особливо, якщо там багато всього. Чим більше в холодильнику продуктів, тим гірша вентиляція всередині холодильника, тим більший шанс мати зони, які недостатньо охолоджуватимуться. Ви повинні оптимізувати контакти з холодильником таким чином, щоб вам рідше доводилося його відкривати", — сказав медик.

Якщо є сумніви в їжі — викидайте

"Я вас прошу: якщо у вас після їжі на свіжому повітрі залишаються продукти, які знаходяться поза доступом від холоду більше двох годин,  це вже не ваші продукти, вони підлягають утилізації. Будь-які сумніви в якості їжі трактуються не на користь їжі", — резюмував Євген Комаровський.

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