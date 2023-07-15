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Комаровский дал 10 советов про безопасность еды летом

15 июля 2023 14:55
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Летняя еда в жару
Девушки на природе. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Всегда важно помнить, что летом во время жары любая еда быстро портится. Это чревато не просто легким отравлением, а даже серьезной кишечной инфекцией, поскольку организм в жаркую погоду не способен в полной мере защищаться от бактерий и инфекций. 

Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

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"Летняя еда в жару. Например, вы пришли в супермаркет и покупаете замороженные продукты, которые необходимо положить  в тележку или корзину только в конце покупок. Чтобы как можно быстрее со всеми замороженными продуктами попасть домой", — сказал Комаровский. 

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Барбекю на природе. Фото: Freepik

Температура в холодильнике и правильная разморозка продуктов 

Комаровский напоминает, что летом в холодильнике должна быть температура не выше 5 градусов, оптимально даже 3-4. Контролируйте эту температуру. 

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Девушка открывает холодильник. Фото: Freepik

"Медленно размораживайте замороженные продукты и используйте для этого обычный холодильник. Из морозилки достали то, что вам нужно. Переместили в холодильник и завтра будем это использовать", — добавил доктор. 

Правильное использование термосумок 

"Если вы покидаете дом, у вас пикник во дворе, что угодно, используйте в качестве промежуточной тары для еды термосумки. Заранее планируйте, что вы положите в эту сумку. У вас в холодильнике, в морозилке, всегда должны быть пакеты со льдом. Я вот, например, покупаю хорошую минеральную воду в пластиковых пол-литровых бутылках, и в достаточном количестве держу это в замороженном виде в холодильнике", — добавил он. 

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Девушка на природе. Фото: Freepik

Частая ошибка при использовании термосумок 

"Очень частая ошибка, которую допускают люди при использовании термосумок  вот вы ее взяли, накидали туда еды и поставили в багажник автомобиля. Сумка-холодильник может не выдержать в багажнике автомобиля, особенно если она там будет таять более трех-четырех часов", — сказал доктор. 

Всегда старайтесь размещать сумку-холодильник в той части, где работает кондиционер. 

Не открывайте часто холодильник 

"Вы должны трепетно и нежно относиться к вашему холодильнику и понимать, что каждый раз, когда вы открываете дверь, вы нарушаете благополучие этого холодильника, особенно, если там много всего . Чем больше в холодильнике продуктов, тем хуже вентиляция внутри холодильника, тем больше шанс получить зоны, которые будут недостаточно охлаждаться. Вы должны оптимизировать контакты с холодильником таким образом, чтобы вам реже приходилось его открывать", — сказал медик. 

Если есть сомнения в еде — выкидывайте 

"Я вас прошу: если у вас после еды на свежем воздухе остаются продукты, которые находятся вне доступа от холода более двух часов, — это уже не ваши продукты, они подлежат утилизации. Любые сомнения в качестве еды трактуются не в пользу еды", — резюмировал Евгений Комаровский. 

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