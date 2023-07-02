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Комаровський нагадав, чому не слід приймати йод у разі вибуху на ЗАЕС

2 липня 2023 18:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Комаровський нагадав, чому не слід приймати йод у разі вибуху на ЗАЕС
Лікар Євген Комаровський. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Лікар Євген Комаровський нагадав українцям, чому не варто приймати йод у разі підриву Запорізької атомної електростанції. На думку медика, цього не потрібно робити, оскільки ядерні реактори станції давно зупинені.

Про це Комаровський повідомив у соцмережах.

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"Якщо це станеться, йод приймати не треба. Крапка", — каже лікар.

При цьому він зазначив, що ядерні реактори ЗАЕС були зупинені у вересні 2022 року, тому реакція поділу урану не відбувається.

"Чому не треба приймати йод у зв'язку з аварією на Запорізькій АЕС? Тому що реактори на Запорізькій АЕС зупинено у вересні 2022 року. Ядерна реакція, реакція поділу урану, не відбувається, тому немає можливості утворюватися йоду. Калію йодид потрібно мати в будинку, тому що у нашій країні є ще працюючі реактори, також може бути загроза застосування ядерної зброї. Але саме на Запорізькій атомній електростанції неможливий викид радіоактивного йоду, оскільки період напіврозпаду у йоду трохи понад вісім днів, а ядерна реакція на станції не відбувається вже дев'ять місяців", — додав він.

Нагадаємо, що лікар Євген Комаровський розповів, чи слід приймати йодид калію тоді, коли радіаційного викиду немає. Також він пояснив, як правильно вживати препарат та чим можна його замінити.

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