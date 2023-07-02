Комаровский напомнил, почему не следует принимать йод в случае взрыва на ЗАЭС

Доктор Евгений Комаровский. Фото: google

Доктор Евгений Комаровский напомнил украинцам, почему не стоит принимать йод в случае подрыва Запорожской атомной электростанции. По мнению медика, этого не нужно делать, так как ядерные реакторы станции были давно остановлены.

Об этом Комаровский сообщил в соцсетях.

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"Если это произойдет, йод принимать не надо. Точка", — говорит врач.

При этом он указал на то, что ядерные реакторы ЗАЭС были остановлены в сентябре 2022 года, поэтому реакция деления урана не происходит.

"Почему не надо принимать йод в связи с аварией на Запорожской АЭС? Потому что реакторы на Запорожской АЭС остановлены в сентябре 2022 года. Ядерная реакция, реакция деления урана не происходит, поэтому нет возможности образовываться йоду. Калия йодид нужно иметь в доме, потому что в нашей стране есть еще работающие реакторы, также может быть угроза применения ядерного оружия. Но именно на Запорожской атомной электростанции невозможен выброс радиоактивного йода, поскольку период полураспада у йода чуть больше восьми дней, а ядерная реакция на станции не происходит уже девять месяцев", — добавил он.

Напомним, что врач Евгений Комаровский рассказал, следует ли принимать йодид калия тогда, когда радиационного выброса нет. Также он объяснил, как правильно употреблять препарат и чем можно его заменить.