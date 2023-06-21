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Кому обов'язково потрібно приймати фолієву кислоту

21 червня 2023 22:42
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Кому потрібно приймати фолієву кислоту
Фолієва кислота. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато хто чув, що фолієва кислота це "вітамін вагітних", це дійсно так. Проте є нюанси, які стосуються прийому цього вітаміну. Коли ви вже вагітні прийшли до лікаря й вам виписали фолієву кислоту, це може буде вже пізній термін. 

Про це повідомила гінекологиня Аліна Осадча

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Фолієва кислота (вітамін В9) та вагітність

Всім жінкам під час вагітності рекомендоване вживання фолієвої кислоти в дозі 400 мкг — 1 мг на добу.

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Капсули вітаміну В9. Фото: Freepik

"Розпочинати прийом в ідеалі бажано за 2-3 місяці до настання вагітності (на етапі планування) та продовжувати прийом до пологів (раніше рекомендувалося лише до 12 тижнів вагітності)", — повідомила лікарка. 

Чому фолієва кислота така важлива?

Вітамін В9 бере участь в формуванні та поділі клітин кісткового мозку, тому дуже важливий для профілактики дефектів нервової трубки (ДНТ) плода.

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Живіт вагітної жінки. Фото: Freepik

Крім прийому таблетованих форм фолієвої кислоти важливим є харчування, збагачене вітаміном В9.

До таких продуктів належать:

  • зелень, салати — шпинат, рукола, петрушка, кріп, листя салату;
  • зелені овочі — броколі, брюсельська капуста, звичайна молода капуста, спаржа;
  • авокадо;
  • бобові — сочевиця, горошок, нут, квасоля, арахіс;
  • печінка;
  • яйця;
  • вироби з цільного зерна;
  • цитрусові — апельсини, лимони;
  • горіхи — фундук, фісташки, мигдаль, волоський горіх, кеш'ю.
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Червона риба та авокадо. Фото: Freepik

Кому не можна приймати фолієву кислоту?

Для багатьох людей фолієва кислота є абсолютно безпечною. Проте її не слід приймати у випадках, коли в людини встановлений стент у серці, також при застосуванні гемодіалізу. Звісно її не слід приймати, якщо є алергія на вітамін В12, проте це зустрічається вкрай рідко.

Також не можна приймати фолієву кислоту, якщо підтверджено низький рівень вітаміну В12 чи при онкологічних захворюваннях

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