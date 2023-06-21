Кому потрібно приймати фолієву кислоту

Фолієва кислота. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато хто чув, що фолієва кислота це "вітамін вагітних", це дійсно так. Проте є нюанси, які стосуються прийому цього вітаміну. Коли ви вже вагітні прийшли до лікаря й вам виписали фолієву кислоту, це може буде вже пізній термін.

Про це повідомила гінекологиня Аліна Осадча.

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Всім жінкам під час вагітності рекомендоване вживання фолієвої кислоти в дозі 400 мкг — 1 мг на добу.

Капсули вітаміну В9. Фото: Freepik

"Розпочинати прийом в ідеалі бажано за 2-3 місяці до настання вагітності (на етапі планування) та продовжувати прийом до пологів (раніше рекомендувалося лише до 12 тижнів вагітності)", — повідомила лікарка.

Чому фолієва кислота така важлива?

Вітамін В9 бере участь в формуванні та поділі клітин кісткового мозку, тому дуже важливий для профілактики дефектів нервової трубки (ДНТ) плода.

Живіт вагітної жінки. Фото: Freepik

Крім прийому таблетованих форм фолієвої кислоти важливим є харчування, збагачене вітаміном В9.

До таких продуктів належать:

зелень, салати — шпинат, рукола, петрушка, кріп, листя салату;

зелені овочі — броколі, брюсельська капуста, звичайна молода капуста, спаржа;

авокадо;

бобові — сочевиця, горошок, нут, квасоля, арахіс;

печінка;

яйця;

вироби з цільного зерна;

цитрусові — апельсини, лимони;

горіхи — фундук, фісташки, мигдаль, волоський горіх, кеш'ю.

Червона риба та авокадо. Фото: Freepik

Кому не можна приймати фолієву кислоту?

Для багатьох людей фолієва кислота є абсолютно безпечною. Проте її не слід приймати у випадках, коли в людини встановлений стент у серці, також при застосуванні гемодіалізу. Звісно її не слід приймати, якщо є алергія на вітамін В12, проте це зустрічається вкрай рідко.

Також не можна приймати фолієву кислоту, якщо підтверджено низький рівень вітаміну В12 чи при онкологічних захворюваннях

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