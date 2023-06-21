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Кому обязательно нужно принимать фолиевую кислоту

21 июня 2023 22:42
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Кому нужно принимать фолиевую кислоту
Фолиевая кислота. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Многие слышали, что фолиевая кислота это "витамин беременных", это действительно так. Однако есть нюансы, относящиеся к приему этого витамина. Когда вы уже беременные пришли к врачу и вам выписали фолиевую кислоту, это может быть уже поздний срок.

Об этом сообщила гинекологиня Алина Осадчая .

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Всем женщинам во время беременности рекомендовано употребление фолиевой кислоты в дозе 400 мкг — 1 мг/сут.

витамин
Капсулы витамина B9. Фото: Freepik

"Начать прием в идеале желательно за 2-3 месяца до наступления беременности (на этапе планирования) и продолжать прием до родов (ранее рекомендовалось только до 12 недель беременности)",  сообщила врач.

Почему фолиевая кислота так важна?

Витамин В9 участвует в формировании и разделении клеток костного мозга, поэтому очень важен для профилактики дефектов нервной трубки (ДНТ) плода.

беременная
Живот беременной женщины. Фото: Freepik

Помимо приема таблетированных форм фолиевой кислоты важно питание, обогащенное витамином В9.

К таким продуктам относятся:

  • зелень, салаты – шпинат, руккола, петрушка, укроп, листья салата;
  • зеленые овощи — брокколи, брюссельская капуста, обычная молодая капуста, спаржа;
  • авокадо;
  • бобовые — чечевица, горошек, нут, фасоль, арахис;
  • печень;
  • яйца;
  • изделия из цельного зерна;
  • цитрусовые — апельсины, лимоны;
  • орехи — фундук, фисташки, миндаль, грецкий орех, кешью.
рыба
Красная рыба и авокадо. Фото: Freepik

Кому нельзя принимать фолиевую кислоту?

Для многих людей фолиевая кислота абсолютно безопасна. Однако ее не следует принимать в случаях, когда у человека установлен стент в сердце, а также при применении гемодиализа. Конечно, ее не следует принимать, если есть аллергия на витамин В12, однако это встречается крайне редко.

Также нельзя принимать фолиевую кислоту, если подтвержден низкий уровень витамина В12 или при онкологических заболеваниях

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