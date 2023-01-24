Коронавірус Кракен в Україні: де зафіксовано перший випадок зараження

Перший випадок зараження новим штамом коронавірусу зафіксовано на Сумщині

В Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанту SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5. Цей штам коронавірусу також відомий як "Кракен".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Подробиці

Як зазначається у повідомленні, перший випадок зараження новим штамом коронавірусу був зафіксований у Сумській області.

У МОЗ зауважили, що ця людина не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

"Нагадуємо, що вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нових штамів", — наголошують у відомстві.

Також зазначається, що Центр громадського здоров'я на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV-2, і з початку такого нагляду вже було зроблено більше ніж 900 секвенувань.

Що відомо про коронавірус штаму "Кракен"

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Тим не менш, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант Omicron, який циркулював раніше.

З 22 жовтня 2022 року по 11 січня 2023 року в 38 країнах було зареєстровано 5 288 випадків, викликаних субваріантом Omicron XBB.1.5. Більшість із цих випадків реєструвались у США (82,2 %), Великій Британії (8,1 %) і Данії (2,2 %).

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявляв, що станом на середину січня в Україні не було помічено та ідентифіковано нових штамів коронавірусної інфекції. В українських лікарнях із Covid-19 перебувало близько 3,5 тисяч осіб.