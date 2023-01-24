Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Харків Одеса
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookies

Більше інформації
Головна arrow Охорона здоров'я arrow Коронавірус штаму "Кракен" уже в Україні: зафіксовано перший випадок arrow

Коронавірус штаму "Кракен" уже в Україні: зафіксовано перший випадок

24 січня 2023 16:54
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Коронавірус Кракен в Україні: де зафіксовано перший випадок зараження
Перший випадок зараження новим штамом коронавірусу зафіксовано на Сумщині
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанту  SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5. Цей штам коронавірусу також відомий як "Кракен". 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я

Читайте також:

Подробиці

Як зазначається у повідомленні, перший випадок зараження новим штамом коронавірусу був зафіксований у Сумській області. 

У МОЗ зауважили, що ця людина не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

"Нагадуємо, що вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нових штамів", — наголошують у відомстві. 

Також зазначається, що Центр громадського здоров'я на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV-2, і з початку такого нагляду вже було зроблено більше ніж 900 секвенувань.

Що відомо про коронавірус штаму "Кракен"

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Тим не менш, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант Omicron, який циркулював раніше. 

З 22 жовтня 2022 року по 11 січня 2023 року в 38 країнах було зареєстровано 5 288 випадків, викликаних субваріантом Omicron XBB.1.5. Більшість із цих випадків реєструвались у США (82,2 %), Великій Британії (8,1 %) і Данії (2,2 %).

Нагадаємо, нещодавно міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявляв, що станом на середину січня в Україні не було помічено та ідентифіковано нових штамів коронавірусної інфекції. В українських лікарнях із Covid-19 перебувало близько 3,5 тисяч осіб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

18:35 Завбільшки з Лондон: в Антарктиці відколовся гігантський айсберг

18:35 Військовий облік українців за кордоном: чи можуть вручити повістку

18:31 Північнокорейські хакери вкрали криптовалюти на 100 млн доларів, — ФБР

18:31 В УЄФА ухвалили нове рішення щодо російських клубів: що відомо

Ексклюзив

18:19 Селезньов озвучив три причини скандалу навколо закупівель продуктів для ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:11 Колісна техніка, дрони та тепловізори: волонтер Сергій Притула про потреби українських військових

18:11 США можуть оголосити про передачу Україні танків Abrams, — WSJ

Новина з фото

18:10 В Бердянську підірвали авто відомої колаборантки: що відомо

18:05 На Одещині поліцейські виявили наркотики на 11 мільйонів гривень

18:01 У збірної Польщі з'явився новий головний тренер: це всесвітньо відомий фахівець

Ексклюзив

18:11 Колісна техніка, дрони та тепловізори: волонтер Сергій Притула про потреби українських військових

Новина з відео

17:39 "Товару" на 4 млн грн: у Києві затримали велику групу наркодилерів

Новина з відео

17:11 До України з неоголошеним візитом прибув президент Фінляндії

Новина з відео

15:21 В Україну може повернутися уряд іноземців: Руслан Бортнік розповів, як це вплине на економіку

Ексклюзив

13:45 Рятують життя: одеські комунальники почали акцію зі здачі крові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:46 Питання надання літаків для України зсунулося з мертвої точки, — МЗС

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 24 січня: Левам — побути наодинці, Дівам — подумати про майбутнє

Новина з відео

23:21 Їздити за кордон із недержавною метою посадовцям більше не вдасться, — Зеленський

Новина з відео

21:19 Зеленський закликав американський бізнес взяти участь у відновленні України

Новина з відео

20:42 У Держприкордонслужбі показали, як зараз виглядає Бахмут

Ексклюзив

18:11 Колісна техніка, дрони та тепловізори: волонтер Сергій Притула про потреби українських військових

Ексклюзив

17:30 Яйця Міноборони: що може стояти за черговим навколовійськовим скандалом

14:29 Велика чистка: хто з посадовців втратив посади 24 січня

Ексклюзив

13:45 Рятують життя: одеські комунальники почали акцію зі здачі крові

12:00 Звільнення Кирила Тимошенка: гроші, скандали, бекграунд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Роботи-вбивці і штучний інтелект: якою буде зброя майбутнього

Ексклюзив

19:00 Справа німецьких "Леопардів": чому не справдилися очікування

Ексклюзив

17:48 Зеленський буде безжальним: Новини.LIVE дізналися про перестановки в уряді та в ОП

Новина з фото

16:46 "Миски на вулиці замерзають": як коти та собаки з притулку "Сіріус" переживають воєнну зиму

08:00 Що чекає на компанію Tesla у 2023-му і чому Маску, можливо, час піти

Актуальне по темі

None 24 Січень 16:05

Військовий облік українців за кордоном: чи можуть вручити повістку

None 24 Січень 18:31

Північнокорейські хакери вкрали криптовалюти на 100 млн доларів, — ФБР

None 24 Січень 18:30

В УЄФА ухвалили нове рішення щодо російських клубів: що відомо

None 24 Січень 17:39

Селезньов озвучив три причини скандалу навколо закупівель продуктів для ЗСУ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB