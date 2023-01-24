Коронавирус Кракен в Украине: где зафиксирован первый случай заражения

Первый случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксирован на Сумщине

В Украине зафиксирован первый случай заражения новой сублинией варианта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5. Этот штамм коронавируса также известен как "Кракен".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Как отмечается в сообщении, первый случай заражения новым штаммом коронавируса был зафиксирован в Сумской области.

В Минздраве отметили, что этот человек не прошел курс вакцинации против коронавируса.

"Напоминаем, что вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новых штаммов", — подчеркивают в ведомстве.

Также отмечается, что Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор за SARS-CoV-2, и с начала такого надзора уже было сделано более 900 секвенирований.

Что известно о коронавирусе штамма "Кракен"

По данным Всемирной организации здравоохранения, XBB.1.5 не имеет специфических мутаций, которые могли бы делать его более опасным, чем другие субварианты. Тем не менее, по сравнению с предыдущими субвариантами, XBB.1.5 наиболее эффективно уклоняется от иммунного ответа человека и способен вызвать серьезные заболевания у пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вируса пришла к выводу, что этот субвариант может способствовать увеличению уровней заболеваемости. Также довольно быстро замещает стандартный вариант Omicron, который циркулировал ранее.

С 22 октября 2022 года по 11 января 2023 года в 38 странах было зарегистрировано 5288 случаев, вызванных субвариантом Omicron XBB.1.5. Большинство из этих случаев регистрировались в США (82,2%), Великобритании (8,1%) и Дании (2,2%).

Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что по состоянию на середину января в Украине не были замечены и идентифицированы новые штаммы коронавирусной инфекции. В украинских больницах из Covid-19 находилось около 3,5 тысяч человек.