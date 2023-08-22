Люди, що перехворіли на COVID, мають вищі ризики проблем зі здоровʼям

Медична працівниця тримає пробірку з зразком зараженого пацієнта. Фото: УНІАН

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Нещодавне дослідження американських науковців виявило, що люди, які перехворіли на коронавірус, мають вищий ризик виникнення ускладнень зі здоров'ям, таких як діабет, втома або тромбоутворення. Цей ризик зберігається щонайменше два роки після інфікування COVID-19.

Про це повідомляє видання ScienceNews.

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Американські науковці провели дослідження на групі пацієнтів США, які отримали позитивний результат на коронавірус в ранній період пандемії. Дані цих людей були порівняні з даними майже 6 мільйонів, які не мали COVID-19.

Дослідники аналізували різні медичні показники, щоб виявити проблеми зі здоров'ям, які виникли близько місяця після першого зараження COVID-19. Виявилося, що навіть через два роки після одужання люди, які перехворіли на COVID-19, мають підвищений ризик ряду проблем зі здоров'ям, включаючи серцеві захворювання та проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Дослідження також показали, що пацієнти, які госпіталізувалися через COVID-19, мають більшу ймовірність мати проблеми зі здоров'ям з часом. Навіть пацієнти з легкою формою захворювання мають підвищений ризик у декілька разів порівняно з людьми, що не хворіли. Це включає такі симптоми, як втома, проблеми з пам'яттю, втрату нюху, згортання крові, порушення обміну речовин та шлунково-кишкові розлади.

Наприклад, пацієнти, які були госпіталізовані, практично вдвічі частіше страждали від гострого гастриту або запалення шлунка, порівняно з тими, хто не мав COVID-19, навіть через два роки після зараження.

Відповідно до дослідження Вашингтонського університету, тривалий перебіг COVID-19 може призвести до хвороб серця, когнітивних проблем та інших довгострокових ризиків.

Дослідники вивчили 77 потенційних медичних проблем, які можуть виникнути після гострого перебігу COVID-19. Навіть через два роки після інфікування ті, хто не був госпіталізований, але заразився COVID-19, все ще мали вищий ризик виникнення 24 з 77 проблем зі здоров'ям порівняно з тими, хто отримав негативний результат тесту.

Госпіталізовані пацієнти стикалися з ще вищим ризиком — 50 з 77 проблем зі здоров'ям. Це вказує на те, що тяжкість гострих симптомів сприяє підвищенню ймовірності розвитку тривалого перебігу COVID.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чому вакцинація від коронавірусу не може стати причиною зараження.