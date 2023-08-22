Люди, переболевшие COVID, имеют более высокие риски проблем со здоровьем

Медицинская работница держит пробирку с образцом зараженного пациента. Фото: УНИАН

Мария Кагал Редактор международного отдела

Недавнее исследование американских ученых выявило, что люди, переболевшие коронавирусом, имеют более высокий риск возникновения осложнений со здоровьем, таких как диабет, усталость или тромбообразование. Этот риск сохраняется не менее двух лет после инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает издание ScienceNews.

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Американские ученые провели исследования на группе пациентов США, получивших положительный результат на коронавирус в ранний период пандемии. Данные этих людей были сравнены с данными почти 6 миллионов, не имевших COVID-19.

Исследователи анализировали разные медицинские показатели, чтобы выявить проблемы со здоровьем, возникшие около месяца после первого заражения COVID-19. Оказалось, что даже через два года после выздоровления люди, переболевшие COVID-19, имеют повышенный риск ряда проблем со здоровьем, включая сердечные заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Исследования также показали, что пациенты, госпитализировавшиеся через COVID-19, имеют большую вероятность иметь проблемы со здоровьем со временем. Даже пациенты с легкой формой заболевания имеют повышенный риск в несколько раз по сравнению с неболевшими. Это включает такие симптомы, как усталость, проблемы с памятью, потеря обоняния, свертываемость крови, нарушение обмена веществ и желудочно-кишечные расстройства.

Например, пациенты, которые были госпитализированы, практически вдвое чаще страдали острым гастритом или воспалением желудка, по сравнению с теми, кто не имел COVID-19, даже через два года после заражения.

Согласно исследованию Вашингтонского университета, длительное течение COVID-19 может привести к болезням сердца, когнитивным проблемам и другим долгосрочным рискам.

Исследователи изучили 77 потенциальных медицинских проблем, которые могут возникнуть после острого течения COVID-19. Даже через два года после инфицирования те, кто не был госпитализирован, но заразился COVID-19, все еще имели более высокий риск возникновения 24 из 77 проблем со здоровьем по сравнению с теми, кто получил отрицательный результат теста.

Госпитализированные пациенты сталкивались с еще более высоким риском — 50 из 77 проблем со здоровьем. Это свидетельствует о том, что тяжесть острых симптомов способствует повышению вероятности развития длительного течения COVID.

Напомним, в Минздраве объяснили, почему вакцинация от коронавируса не может стать причиной заражения.