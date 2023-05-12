Мавпяча віспа: ВООЗ скасувала надзвичайну ситуацію
Фахівці Всесвітнньої організації охорони здоров'я більше не вважають мавпячу віспу надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Цього тижня спеціальний Комітет ВООЗ рекомендував "припинити надзвичайну ситуацію" і керівництво ВООЗ погодилося.
Про це повідомляє CNN.
"Зараз ми бачимо стабільний прогрес у контролі спалаху на основі уроків ВІЛ і тісної співпраці з найбільш постраждалими громадами. Мені приємно заявляти, що віспа більше не є глобальною надзвичайною ситуацією", — заявив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
Відомо, що ВООЗ оголосила вірус віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного рівня у липні минулого року.
Тедрос сказав, що за останні три місяці було зареєстровано на 90% менше випадків порівняно з попередніми 90 днями.
Вірусне захворювання
Спалах мавпячої віспи зафіксували у США та Європі минулої весни.
Найпоширеніші симптоми: плями на тілі, які згодом перетворюються на маленькі пухирці, наповнені рідиною. Потім утворюють струпи, які пізніше відпадають.
Перші симптоми:
- головний біль;
- біль у м’язах та спині;
- збільшення лімфатичних вузлів;
- лихоманка і озноб;
- надмірна втомлюваність.
Нагадаємо, за час пандемії коронавірусу в Україні від наслідків Covid-19 померло 122 тисячі осіб. Також на усій територї країни, попри рішення ВООЗ про завершення пандемії, діє карантин.