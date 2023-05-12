Мавпяча віспа: ВООЗ скасувала надзвичайну ситуацію

Дози вакцин проти віспи мавп. Фото: АР

Фахівці Всесвітнньої організації охорони здоров'я більше не вважають мавпячу віспу надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Цього тижня спеціальний Комітет ВООЗ рекомендував "припинити надзвичайну ситуацію" і керівництво ВООЗ погодилося.

Про це повідомляє CNN.

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"Зараз ми бачимо стабільний прогрес у контролі спалаху на основі уроків ВІЛ і тісної співпраці з найбільш постраждалими громадами. Мені приємно заявляти, що віспа більше не є глобальною надзвичайною ситуацією", — заявив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Відомо, що ВООЗ оголосила вірус віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного рівня у липні минулого року.

Тедрос сказав, що за останні три місяці було зареєстровано на 90% менше випадків порівняно з попередніми 90 днями.

Вірусне захворювання

Спалах мавпячої віспи зафіксували у США та Європі минулої весни.

Найпоширеніші симптоми: плями на тілі, які згодом перетворюються на маленькі пухирці, наповнені рідиною. Потім утворюють струпи, які пізніше відпадають.

Перші симптоми:

головний біль;

біль у м’язах та спині;

збільшення лімфатичних вузлів;

лихоманка і озноб;

надмірна втомлюваність.

Нагадаємо, за час пандемії коронавірусу в Україні від наслідків Covid-19 померло 122 тисячі осіб. Також на усій територї країни, попри рішення ВООЗ про завершення пандемії, діє карантин.