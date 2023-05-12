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Обезьянья оспа: ВОЗ отменила чрезвычайную ситуацию

12 мая 2023 04:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Обезьянья оспа: ВОЗ отменила чрезвычайную ситуацию
Дозы вакцин против оспы обезьян. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Специалисты Всемирной организации здравоохранения больше не считают обезьянью оспу чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. На этой неделе специальный Комитет ВОЗ рекомендовал "отменить чрезвычайную ситуацию" и руководство ВОЗ согласилось.

Об этом сообщает CNN.

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"Сейчас мы видим стабильный прогресс в контроле вспышки на основе уроков ВИЧ и тесного сотрудничества с наиболее пострадавшими общинами. Мне приятно заявлять, что оспа больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией", — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Известно, что ВОЗ объявила вирус оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного уровня в июле прошлого года.

Тедрос сказал, что за последние три месяца было зарегистрировано на 90% меньше случаев по сравнению с предыдущими 90 днями.

Вирусное заболевание

Вспышку обезьяньей оспы зафиксировали в США и Европе прошлой весной.

Самые распространенные симптомы: пятна на теле, впоследствии превращающиеся в маленькие пузырьки, наполненные жидкостью. Затем образуют струпья, которые позже отпадают.

Первые симптомы:

  • головная боль;
  • боли в мышцах и спине;
  • увеличение лимфатических узлов;
  • лихорадка и озноб;
  • повышенная утомляемость.

Напомним, за время пандемии коронавируса в Украине от последствий Covid-19 умерло 122 тысяч человек. Также на всей территории страны, несмотря на решение ВОЗ о завершении пандемии, действует карантин.

 

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