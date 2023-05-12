Обезьянья оспа: ВОЗ отменила чрезвычайную ситуацию

Дозы вакцин против оспы обезьян. Фото: АР

Специалисты Всемирной организации здравоохранения больше не считают обезьянью оспу чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. На этой неделе специальный Комитет ВОЗ рекомендовал "отменить чрезвычайную ситуацию" и руководство ВОЗ согласилось.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

"Сейчас мы видим стабильный прогресс в контроле вспышки на основе уроков ВИЧ и тесного сотрудничества с наиболее пострадавшими общинами. Мне приятно заявлять, что оспа больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией", — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Известно, что ВОЗ объявила вирус оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного уровня в июле прошлого года.

Тедрос сказал, что за последние три месяца было зарегистрировано на 90% меньше случаев по сравнению с предыдущими 90 днями.

Вирусное заболевание

Вспышку обезьяньей оспы зафиксировали в США и Европе прошлой весной.

Самые распространенные симптомы: пятна на теле, впоследствии превращающиеся в маленькие пузырьки, наполненные жидкостью. Затем образуют струпья, которые позже отпадают.

Первые симптомы:

головная боль;

боли в мышцах и спине;

увеличение лимфатических узлов;

лихорадка и озноб;

повышенная утомляемость.

Напомним, за время пандемии коронавируса в Украине от последствий Covid-19 умерло 122 тысяч человек. Также на всей территории страны, несмотря на решение ВОЗ о завершении пандемии, действует карантин.