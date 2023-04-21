Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Охорона здоров'я arrow Медкомісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування: деталі від міністра Ляшка arrow

Медкомісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування: деталі від міністра Ляшка

21 квітня 2023 18:01
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Медкомісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування: деталі від міністра Ляшка
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 21 квітня, Віктор Ляшко заявив, що медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які встановлюють інвалідність, припинять своє існування. Очільник МОЗ запевнив, що будуть зміни.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Медкомісій по інвалідності не буде

За словами Віктора Ляшка, для заміни системи МСЕК сучасною системою реабілітації та адаптації необхідні зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.

"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було", — заявив міністр.

МСЕК припинять своє існування з 1 січня 2025 року. Утім, очільник МОЗ запевнив, що ці зміни будуть внесені.

Нагадаємо, що з допомогою міжнародних партнерів, зокрема, у рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Єврокомісії, за підтримки ВООЗ і уряду Польщі забезпечується медична евакуація постраждалих українців до закордонних клінік.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB