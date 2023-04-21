Медкомісії, які встановлюють інвалідність, припинять своє існування: деталі від міністра Ляшка

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: Уніан

Сьогодні, 21 квітня, Віктор Ляшко заявив, що медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), які встановлюють інвалідність, припинять своє існування. Очільник МОЗ запевнив, що будуть зміни.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

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За словами Віктора Ляшка, для заміни системи МСЕК сучасною системою реабілітації та адаптації необхідні зміни до 19 законів і 49 підзаконних актів.

"Ми поставили мету, щоб із 1 січня 2025 року їх не було", — заявив міністр.

МСЕК припинять своє існування з 1 січня 2025 року. Утім, очільник МОЗ запевнив, що ці зміни будуть внесені.

Нагадаємо, що з допомогою міжнародних партнерів, зокрема, у рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я України та Єврокомісії, за підтримки ВООЗ і уряду Польщі забезпечується медична евакуація постраждалих українців до закордонних клінік.