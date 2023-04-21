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Медкомиссии, устанавливающие инвалидность, прекратят свое существование: детали от министра Ляшко

21 апреля 2023 18:01
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Медкомиссии, устанавливающие инвалидность, прекратят свое существование: детали от министра Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 21 апреля, Виктор Ляшко заявил, что устанавливающие инвалидность медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратят свое существование. Глава Минздрава заверил, что будут изменения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

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По словам Виктора Ляшко, для замены системы МСЭК современной системой реабилитации и адаптации необходимы изменения в 19 законов и 49 подзаконных актов.

"Мы поставили цель, чтобы с 1 января 2025 года их не было", — заявил министр.

МСЭК прекратят свое существование с 1 января 2025 года. Впрочем, глава Минздрава заверил, что эти изменения будут внесены.

Напомним, что с помощью международных партнеров, в частности, в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины и Еврокомиссии при поддержке ВОЗ и правительства Польши обеспечивается медицинская эвакуация пострадавших украинцев в зарубежные клиники.

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