Медкомиссии, устанавливающие инвалидность, прекратят свое существование: детали от министра Ляшко
Сегодня, 21 апреля, Виктор Ляшко заявил, что устанавливающие инвалидность медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) прекратят свое существование. Глава Минздрава заверил, что будут изменения.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.
Медкомиссий по инвалидности не будет
По словам Виктора Ляшко, для замены системы МСЭК современной системой реабилитации и адаптации необходимы изменения в 19 законов и 49 подзаконных актов.
"Мы поставили цель, чтобы с 1 января 2025 года их не было", — заявил министр.
МСЭК прекратят свое существование с 1 января 2025 года. Впрочем, глава Минздрава заверил, что эти изменения будут внесены.
Напомним, что с помощью международных партнеров, в частности, в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения Украины и Еврокомиссии при поддержке ВОЗ и правительства Польши обеспечивается медицинская эвакуация пострадавших украинцев в зарубежные клиники.