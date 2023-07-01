МОЗ додасть ще один препарат до програми "Доступні ліки": який саме

Програма "Доступні ліки". Фото: Болехівська міська рада

В Уряді розширять програму "Доступні ліки". Цього літа МОЗ додасть ще один знеболювальний препарат.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Що зміниться

"Незважаючи на те, що в нас є певні виклики з бюджетним фінансуванням в умовах війни, поряд із тим і за допомогою наших міжнародних партнерів ми розширюємо цю програму. Ми плануємо влітку додати препарат, який стосується знеболення. Так само буде розширюватися реімбурсація (механізм відшкодування державою вартості лікарських засобів — Ред.). Окрім лікарських засобів, цьогоріч будуть відшкодовуватись і медичні вироби. Це ще одне нововведення, яке буде покриватися зі сторони держави для пацієнтів", — наголосила вона.

Скасування паперових рецептів

Також Марія Карчевич зазначила, що медикаменти за програмою "Доступні ліки" з 1 липня більше не будуть продавати за паперовим рецептом, проте є винятки.

За її словами, ця програма функціонує в нашій державі з 2019 року. Вона передбачає відшкодування тих чи інших лікарських препаратів зі сторони країни. Їх видають або безплатно, або з деякою доплатою. Наразі програма охоплює вісім напрямків. Відомо, що з 2019 року у програмі діяв електронний рецепт.

"Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми, відповідно, ввели певні виключення, щоб можна було використовувати і паперовий рецепт. Зараз ці виключення звужуються. Вони будуть діяти не на всій території України, а лише на прифронтонтовій і там, де відбуваються активні бойові дії. На інших областях залишається так, як було до початку війни", — запевнила вона.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України українці не мають доступу до ліків першої необхідності. Усі препарати окупаційна влада спрямовує на лікування російських військових.