Минздрав добавит еще один препарат в программу "Доступные лекарства": какой именно

Программа "Доступні ліки". Фото: Болеховский городской совет

В Правительстве расширят программу "Доступні ліки". Этим летом Минздрав прибавит еще один обезболивающий препарат.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Мария Карчевич в эфире телемарафона.

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Что изменится

"Несмотря на то, что у нас есть определенные вызовы с бюджетным финансированием в условиях войны, вместе с тем и с помощью наших международных партнеров мы расширяем эту программу. Мы планируем летом добавить препарат, который касается обезболивания. Также будет расширяться реимбурсация (механизм возмещения государством стоимости лекарственных средств — Ред.). Кроме лекарственных средств, в этом году будут возмещаться и медицинские изделия. Это еще одно нововведение, которое будет покрываться со стороны государства для пациентов", — подчеркнула она.

Отмена бумажных рецептов

Также Мария Карчевич отметила, что медикаменты по программе "Доступі ліки" с 1 июля больше не будут продавать по бумажному рецепту, однако есть исключения.

По ее словам, данная программа функционирует в нашем государстве с 2019 года. Она подразумевает возмещение тех или иных лекарственных препаратов со стороны страны. Их выдают либо бесплатно, либо с некоторой доплатой. В настоящее время программа охватывает восемь направлений. Известно, что с 2019 г. в программе действовал электронный рецепт.

"Когда началось полномасштабное вторжение, мы соответственно ввели определенные исключения, чтобы можно было использовать и бумажный рецепт. Сейчас эти исключения сужаются. Они будут действовать не на всей территории Украины, а только на прифронтонтовой и там, где происходят активные боевые действия. В других областях остается так, как было до начала войны", — заверила она.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины украинцы не имеют доступа к лекарствам первой необходимости. Все препараты оккупационные власти направляют на лечение российских военных.