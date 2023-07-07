Що таке легалізація медичного канабісу

Медичний канабіс. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Повідомляється, що Комітет з питань охорони здоров'я уже підтримав законопроект, щодо легалізації ліків на основі медичного канабісу. МОЗ підтримало ініціативу парламентарів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санлікар України Ігор Кузін.

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"З боку Міністерства охорони здоров’я ми, безумовно, підтримуємо таку законодавчу ініціативу", — прокоментував він.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Він додав, що законопроект перебуває на розгляді в парламенті.

Для яких цілей буде використовуватися медичний канабіс

"Це не означає, що канабіс буде використовуватися для рекреаційних цілей. Це означає, що через певні регуляції буде дозволено використовувати препарати медичних конопель саме при лікуванні пацієнтів. Мова йде виключно про медичне застосування", — прокоментував Ігор Кузін.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

МОЗ надало позитивну оцінку цьому законопроекту, тож найближчим часом він може бути винесений у порядок денний Верховної Ради для прийняття.

"З боку Міністерства охорони здоров'я ми, безумовно, підтримуємо таку законодавчу ініціативу. Почну з того, що наркотики використовуються у сфері охорони здоров'я. Вони використовуються для лікування хронічного болю, для паліативного лікування. І є певні регулятивні органи й процеси контролю за обігом цих препаратів", — додав санлікар.

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