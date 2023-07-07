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МОЗ поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса

7 июля 2023 13:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что такое легализация медицинского каннабиса
Медицинский каннабис. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Сообщается, что Комитет по вопросам здравоохранения уже поддержал законопроект о легализации лекарств на основе медицинского каннабиса. Минздрав поддержал инициативу парламентариев.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санврач Украины Игорь Кузин.

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"Со стороны Министерства здравоохранения мы, безусловно, поддерживаем такую законодательную инициативу", — прокомментировал он.

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Иллюстративный образ. Фото: Freepik

Он добавил, что законопроект находится на рассмотрении в парламенте.

Для каких целей будет использоваться медицинский каннабис

"Это не означает, что каннабис будет использоваться для рекреационных целей. Это означает, что из-за определенных регуляций будет разрешено использовать препараты медицинской конопли именно при лечении пациентов. Речь идет исключительно о медицинском применении", — прокомментировал Игорь Кузин.

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Иллюстративный образ. Фото: Freepik

Минздрав дал положительную оценку этому законопроекту, поэтому в ближайшее время он может быть вынесен в повестку дня Верховной Рады для принятия.

"Со стороны Министерства здравоохранения мы, безусловно, поддерживаем такую законодательную инициативу. Начну с того, что наркотики используются в сфере здравоохранения. Они используются для лечения хронической боли, для паллиативного лечения. И есть определенные регулятивные органы и процессы контроля по обращению этих препаратов", — добавил санврач.

Ранее мы писали, что ученые бьют тревогу, поскольку марихуана имеет больше побочных эффектов, чем считалось.

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