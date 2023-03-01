На Львівщині підтвердили новий різновид штаму "ОМІКРОН"
Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатом секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів мутацію варіанту "Омікрон" XBB.1.5 коронавірусу ще у двох областях — Львівській та Черкаській.
Про це повідомили у Центрі громадського здоровʼя.
-
Німеччина вирішила наростити виробництво боєприпасів
-
Платформа, на якій створено більшість комп’ютерних ігор, інтегрує криптовалюти
-
Дерусифікація триває: влада Києва прибрала Пушкіна з назви музею
-
Вакцинація дітей від поліомієліту: яка ситуація на Одещині
-
Тріумф чи повний провал? Яким буде березень 2023 для всіх знаків зодіаку
-
Ризик для усього світу: у МАГАТЕ занепокоєні обстрілами Запорізької АЕС
-
Авіакатастрофа у Броварах: Клименко розповів, коли будуть перші результати розслідування
-
Залишили «селфі на згадку» на вкрадених гаджетах: дев‘ятьом російським військовим-мародерам повідомлено про підозру
-
З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні
-
Дивом уникнули трагедії: подробиці обстрілу Чорнобаївки, від якого постраждав однорічний хлопчик
"Секвенування підтвердило варіант "Омікрон" XBB.1.5 ще у двох областях країни. Завдяки роботі секвенатора та команди наших фахівців вдалося опрацювати майже тисячу зразків. Загалом уже шість областей мають підтверджений варіант нового штаму: Сумська, де був перший пацієнт, Закарпатська, Тернопільська, Одеська, Черкаська та Львівська області", — йдеться в повідомленні.
У Центрі громадського здоровʼя нагадують, що, попри властивість штаму, "Омікрон" переноситься пацієнтами легше, проте він має здатність передаватися швидше. Аби захистити себе та своїх близьких, потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше.
Нагадаємо, ми раніше писали, що на Одещині зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу. Хворого виявили в Овідіопольській громаді.