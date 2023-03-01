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На Львівщині підтвердили новий різновид штаму "ОМІКРОН"

1 березня 2023 18:43
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині підтвердили новий різновид штаму "ОМІКРОН"
Загалом уже шість областей мають підтверджений варіант нового штаму
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ за результатом секвенування цього тижня підтвердила у пацієнтів мутацію варіанту "Омікрон" XBB.1.5 коронавірусу ще у двох областях  — Львівській та Черкаській. 

Про це повідомили у Центрі громадського здоровʼя.

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"Секвенування підтвердило варіант "Омікрон" XBB.1.5 ще у двох областях країни. Завдяки роботі секвенатора та команди наших фахівців вдалося опрацювати майже тисячу зразків. Загалом уже шість областей мають підтверджений варіант нового штаму: Сумська, де був перший пацієнт, Закарпатська, Тернопільська, Одеська, Черкаська та Львівська області", — йдеться в повідомленні.

У Центрі громадського здоровʼя нагадують, що, попри властивість штаму, "Омікрон" переноситься пацієнтами легше, проте він має здатність передаватися швидше. Аби захистити себе та своїх близьких, потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Одещині зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу. Хворого виявили в Овідіопольській громаді.

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