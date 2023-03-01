Во Львовской области подтвердили новую разновидность штамма "ОМИКРОН"

В общей сложности уже шесть областей имеют подтвержденный вариант нового штамма.

Референс-лаборатория по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов мутацию варианта "Омикрон" XBB.1.5 коронавируса еще в двух областях - Львовской и Черкасской.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

"Секвенирование подтвердило вариант "Омикрон" XBB.1.5 еще в двух областях страны. Благодаря работе секвенатора и команды наших специалистов удалось обработать почти тысячу образцов. Всего уже шесть областей имеют подтвержденный вариант нового штамма: Сумская, где был первый пациент, Закарпатская, Тернопольская, Одесская, Черкасская и Львовская области" , - говорится в сообщении.

В Центре общественного здоровья напоминают, что, несмотря на свойство штамма, "Омикрон" переносится пациентами легче, однако способен передаваться быстрее. Чтобы защитить себя и своих близких, нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки. Если вы чувствуете симптомы ОРВИ, то одевайте маску и изолируйте как можно скорее.

Напомним, мы ранее писали, что в Одесской области зафиксировали случай заражения новым штаммом коронавируса. Больного обнаружили в Овидиопольском обществе.