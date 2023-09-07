На Саміті перших леді та джентльменів особливе місце буде відведене медичному партнерству, — Ляшко
У межах третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві, міністри охорони здоров'я 14 країн підписали спільну заяву щодо розвитку медичного партнерства.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Формування міжнародного медичного партнерства
"У нас відбувся сателітний саміт міністрів охорони здоров'я. До мене долучилося 14 міністрів, з якими ми обговорили саме ментальне здоров'я, кадрові ресірси у сфері охорони здоров'я, психічне здоров'я медичних працівників і окремо міжнародне медичне партнерство", — сказав Ляшко.
Голова МОЗ наголосив, що що міністрами було підготовлено спільну заяву.
"Ми зробили спільну заяву. Всі міністри запевнили, що будуть розвивати ці сфери у в плані міжнародного співробітництва, і в кожен у своїй країні зокрема, як політична фігура", — розповів міністр охорони здоров'я.
Ляшко наголосив, що зараз проблема кадрового питання у медичній сфері набула міжнародного характеру і не може вирішуватися кожною країною зокрема.
"Це міжнародне медичне партнерство, яке з ініціативи Олени Зеленської обговорюється, буде включене в резолюцію Європейського комітету Бюро ВООЗ, де окремий розділ буде відведено кадровому питанню у медичній сфері. Наразі це проблема, яка не може обговорюватися лише на рівні окремих країн", — резюмував Ляшко.
Раніше ми повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська розповіла, як страждає через розлуку зі своїм чоловіком. З початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський робить все, аби наша держава здобула перемогу у війні з РФ.