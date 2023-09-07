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На Саміті перших леді та джентльменів особливе місце буде відведене медичному партнерству, — Ляшко

7 вересня 2023 16:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Саміті перших леді та джентльменів особливе місце буде відведене медичному партнерству, — Ляшко
Міністр охорони здоров‘я України Віктор Ляшко. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У межах третього Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у Києві, міністри охорони здоров'я 14 країн підписали спільну заяву щодо розвитку медичного партнерства.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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Формування міжнародного медичного партнерства

"У нас відбувся сателітний саміт міністрів охорони здоров'я. До мене долучилося 14 міністрів, з якими ми обговорили саме ментальне здоров'я, кадрові ресірси у сфері охорони здоров'я, психічне здоров'я медичних працівників і окремо міжнародне медичне партнерство", — сказав Ляшко.

Голова МОЗ наголосив, що що міністрами було підготовлено спільну заяву.

"Ми зробили спільну заяву. Всі міністри запевнили, що будуть розвивати ці сфери у в плані міжнародного співробітництва, і в кожен у своїй країні зокрема, як політична фігура", — розповів міністр охорони здоров'я.

Ляшко наголосив, що зараз проблема кадрового питання у медичній сфері набула міжнародного характеру і не може вирішуватися кожною країною зокрема.

"Це міжнародне медичне партнерство, яке з ініціативи Олени Зеленської обговорюється, буде включене в резолюцію Європейського комітету Бюро ВООЗ, де окремий розділ буде відведено кадровому питанню у медичній сфері. Наразі це проблема, яка не може обговорюватися лише на рівні окремих країн", — резюмував Ляшко.

Раніше ми повідомляли, що перша леді України Олена Зеленська розповіла, як страждає через розлуку зі своїм чоловіком. З початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський робить все, аби наша держава здобула перемогу у війні з РФ.

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