На Саммите первых леди и джентльменов особое место будет отведено медицинскому партнерству

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: УНИАН

В рамках состоявшегося в Киеве третьего Саммита первых леди и джентльменов министры здравоохранения 14 стран подписали совместное заявление о развитии медицинского партнерства.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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"У нас состоялся сателлитный саммит министров здравоохранения. Ко мне присоединились 14 министров, с которыми мы обсудили именно ментальное здоровье, кадровые рессорсы в сфере здравоохранения, психическое здоровье медицинских работников и отдельно международное медицинское партнерство", — сказал Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что министрами было подготовлено совместное заявление.

"Мы сделали совместное заявление. Все министры заверили, что будут развивать эти сферы в плане международного сотрудничества, и в каждый в своей стране в частности, как политическая фигура", — рассказал министр здравоохранения.

Ляшко подчеркнул, что сейчас проблема кадрового вопроса в медицинской сфере приобрела международный характер и не может решаться каждой страной в частности.

"Это международное медицинское партнерство, которое по инициативе Елены Зеленской обсуждается, будет включено в резолюцию Европейского комитета Бюро ВОЗ, где отдельный раздел будет отведен кадровому вопросу в медицинской сфере. Сейчас это проблема, которая не может обсуждаться на уровне отдельных стран", — резюмировал Ляшко.

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