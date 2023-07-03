Люди, які перенесли коронавірус у зоні ризику

Тепловий удар. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Настав час літньої спеки, у зв'язку з цим лікар Євген Комаровський нагадав про профілактику та невідкладну допомогу при сонячних та теплових ударах.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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"Зараз я не хотів би наголошувати на дітях, оскільки це стосується дуже багатьох дорослих. З'явилася низка принципово важливих факторів, про які ви собі уявити не могли. Насамперед виник коронавірус, який дуже негативно впливає на терморегуляцію, на судинний тонус і люди, особливо люди з зайвою вагою, які перенесли коронавірусну інфекцію, особливо з проявами лонг ковіда, мають величезні ризики і повинні бути вкрай обережними, ще особлива категорія чоловіків, які мають активну втрату волосся на голові. У них частіше розвивається не тепловий, а саме сонячний удар", — сказав лікар.

Що таке сонячний удар

Сонячний удар — це специфічний різновид теплового удару, який пов'язаний із впливом сонячних променів, безпосередньо на непокриту голову. Покриття голови волоссям зменшує ймовірність сонячного удару.

Дівчині спекотно. Фото: Freepik

"Окрім факторів пов'язаних з коронавірусом є також фактор війни, коли багато людей не можуть зняти з себе захисний одяг, коли немає можливості перебувати в тіні, коли немає можливості отримати достатню кількість рідини, коли про кондиціонери та холодну воду можна тільки мріяти. Потрібно розуміти, які є шляхи подолання у цих ситуаціях", — додав Євген Комаровський.

Основні фактори, що сприяють виникненню теплового удару:

Температура повітря;

висока вологість повітря;

нікуди сховатися від сонця;

надлишок одягу;

активна фізична робота;

надлишок рідини в організмі;

зайва вага;

хвороби центральної зовнішньої системи;

використання засобів, що стимулюють центральну нервову систему;

для дітей — характерний фактор — незрілість систем терморегуляції.

Чоловік обливається водою. Фото: Freepik

Симптоми теплового удару:

втрата свідомості;

припинення утворення поту;

гаряча, бліда, суха шкіра;

судоми;

розлад дихання;

підвищення артеріального тиску;

блювання;

діарея.

Сонячний опік. Фото: Freepik

Комаровський також зазначає, що не теплові, не сонячні удари не виникають раптово. Вони розвиваються поступово, їм передують слабкість, блідість, біль голови, нудота, блювання, почервоніння обличчя та підвищення температури тіла.

Найголовніше в лікуванні теплового та сонячного ударів:

якнайшвидше опинитися там, де немає небезпечних факторів;

переміститися в тінь з помірною вологістю повітря;

прийняти горизонтальне становище;

роздягтися;

використовувати будь-які фізичні методи охолодження;

після того, як відновитися свідомість, необхідно пити велику кількість прохолодної рідини;

будь-яка втрата свідомості, навіть короткочасна — привід навідатися до лікаря.

Комаровський додав, що найнебезпечніша категорія людей, це чоловіки віком від 50 років.

Жінка п'є воду. Фото: Freepik

"В умовах, коли ви не можете сховатися від спеки, це щедро пити. Потрібно думати про рідину про постійно. Без достатньої кількості рідини з дому не виходити. Стану при яких небезпечний кондиціонер не існує. Якщо жарко і є доступ до кондиціонера, використовувати кондиціонер повітря можна використовувати всім і завжди", — пояснив лікар.

Жінка в головному уборі. Фото: Freepik

Рясна їжа також збільшує ризик виникнення теплового удару. Намагайтеся відкладати рясні їди на прохолодний час доби. Головний акцент потрібно робити на фрукти та овочі, а вживання білків та жирів скоротити.

Головний спосіб профілактики теплового та сонячного ударів

"Єдиний і основний спосіб профілактики це головний убір. Головний убір при сонячних променях повинен бути на голові, бажано з козирком", — резюмував лікар.

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