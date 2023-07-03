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Самые главные советы от Комаровского при тепловом и солнечном ударах

3 июля 2023 12:46
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Люди, которые перенесли коронавирус в зоне риска
Тепловой удар. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Пришло время летней жары, в связи с этим доктор Евгений Комаровский напомнил о профилактике и неотложной помощи при солнечных и тепловых ударах

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"Сейчас я не хотел бы делать акцент на детях, поскольку это касается очень многих взрослых. Появился ряд принципиально важных факторов о которых вы себе представить не могли. Прежде всего возник коронавирус, который оказывает очень негативное влияние на терморегуляцию, на сосудистый тонус и люди, особенно люди с лишним весом, которые перенесли коронавирусную инфекцию, особенно с проявлениями лонг ковида, имеют огромные риски и должны быть крайне осторожными. Еще одно, это — особая категория мужчин, у которых идет активная потеря волос на голове. лысые особенно рискуют, но у них чаще развивается не тепловой, а именно солнечный удар", — сказал врач. 

Что такое солнечный удар 

Солнечный удар — это специфическая разновидность теплового удара, который связан с воздействием солнечных лучей, непосредственно на непокрытую голову. Покрытие головы волосами уменьшает вероятность солнечного удара. 

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Девушке жарко. Фото: Freepik

"Кроме факторов связанных с коронавирусом есть также фактор войны, когда многие люди не могут снять с себя защитную одежду, когда нет возможности находиться в тени, когда нет возможности получить достаточное количество жидкости, когда о кондиционерах и холодной воде можно только мечтать. Нужно понимать, какие есть пути преодоления в данных ситуациях", — добавил Евгений Комаровский. 

Основные факторы, которые способствуют возникновению теплового удара: 

  • температура воздуха; 
  • высокая влажность воздуха; 
  • некуда спрятаться от солнца; 
  • избыток одежды; 
  • активная физическая работа; 
  • избыток жидкости в организме; 
  • избыточный вес; 
  • болезни центральной внешней системы; 
  • использование средств, которые стимулируют центральную нервную систему; 
  • для детей — характерный фактор — незрелость систем терморегуляции. 
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Мужчина обливается водой. Фото: Freepik

Симптомы теплового удара: 

  • потеря сознания; 
  • прекращение образования пота; 
  • горячая, бледная, сухая кожа; 
  • судороги;
  • расстройство дыхания; 
  • повышение артериального давления; 
  • рвота; 
  • диарея. 
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Солнечный ожог. Фото: Freepik

Комаровский также отмечает, что не тепловой, не солнечный удары не возникают внезапно. Они развиваются постепенно, им предшествуют слабость, бледность, головная боль, тошнота, рвота, покраснение лица и повышение температуры тела. 

Самое главное в лечении теплового и солнечного ударов: 

  • как можно быстрее оказаться там, где нет опасных факторов; 
  • переместиться в тень с умеренной влажность воздуха; 
  • принять горизонтальное положение; 
  • раздеться; 
  • использовать любые доступные физические методы охлаждения; 
  • после того, как восстановиться сознание необходимо пить большое количество прохладной жидкости; 
  • любая потеря сознания, даже кратковременная — повод показаться к врачу.

Комаровский добавил, что самая опасная категория людей, это мужчины старше 50 лет. 

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Женщина пьет воду. Фото: Freepik

"В условиях, когда вы не можете спрятаться от жары, это обильное питье. Нужно думать о жидкости о постоянно. без достаточного количество жидкости из дома не выходить. Состояния при которых опасен кондиционер не существует. Если жарко и есть доступ к кондиционеру, использовать кондиционированный воздух можно использовать всем и всегда", — объяснил доктор. 

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Женщина в головном уборе. Фото: Freepik

Обильная еда также увеличивает риск возникновения теплового удара. Старайтесь откладывать обильные приемы пищи на прохладное время суток. Главный акцент нужно делать на фрукты и овощи, а употребление белков и жиров сократить. 

Главный способ профилактики теплового и солнечного ударов 

"Единственный и главный метод профилактики это головной убор. Головной убор при солнечных лучах обязан быть на голове, желательно с козырьком", — резюмировал доктор. 

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