Люди, которые перенесли коронавирус в зоне риска

Тепловой удар. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Пришло время летней жары, в связи с этим доктор Евгений Комаровский напомнил о профилактике и неотложной помощи при солнечных и тепловых ударах.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"Сейчас я не хотел бы делать акцент на детях, поскольку это касается очень многих взрослых. Появился ряд принципиально важных факторов о которых вы себе представить не могли. Прежде всего возник коронавирус, который оказывает очень негативное влияние на терморегуляцию, на сосудистый тонус и люди, особенно люди с лишним весом, которые перенесли коронавирусную инфекцию, особенно с проявлениями лонг ковида, имеют огромные риски и должны быть крайне осторожными. Еще одно, это — особая категория мужчин, у которых идет активная потеря волос на голове. лысые особенно рискуют, но у них чаще развивается не тепловой, а именно солнечный удар", — сказал врач.

Что такое солнечный удар

Солнечный удар — это специфическая разновидность теплового удара, который связан с воздействием солнечных лучей, непосредственно на непокрытую голову. Покрытие головы волосами уменьшает вероятность солнечного удара.

Девушке жарко. Фото: Freepik

"Кроме факторов связанных с коронавирусом есть также фактор войны, когда многие люди не могут снять с себя защитную одежду, когда нет возможности находиться в тени, когда нет возможности получить достаточное количество жидкости, когда о кондиционерах и холодной воде можно только мечтать. Нужно понимать, какие есть пути преодоления в данных ситуациях", — добавил Евгений Комаровский.

Основные факторы, которые способствуют возникновению теплового удара:

температура воздуха;

высокая влажность воздуха;

некуда спрятаться от солнца;

избыток одежды;

активная физическая работа;

избыток жидкости в организме;

избыточный вес;

болезни центральной внешней системы;

использование средств, которые стимулируют центральную нервную систему;

для детей — характерный фактор — незрелость систем терморегуляции.

Мужчина обливается водой. Фото: Freepik

Симптомы теплового удара:

потеря сознания;

прекращение образования пота;

горячая, бледная, сухая кожа;

судороги;

расстройство дыхания;

повышение артериального давления;

рвота;

диарея.

Солнечный ожог. Фото: Freepik

Комаровский также отмечает, что не тепловой, не солнечный удары не возникают внезапно. Они развиваются постепенно, им предшествуют слабость, бледность, головная боль, тошнота, рвота, покраснение лица и повышение температуры тела.

Самое главное в лечении теплового и солнечного ударов:

как можно быстрее оказаться там, где нет опасных факторов;

переместиться в тень с умеренной влажность воздуха;

принять горизонтальное положение;

раздеться;

использовать любые доступные физические методы охлаждения;

после того, как восстановиться сознание необходимо пить большое количество прохладной жидкости;

любая потеря сознания, даже кратковременная — повод показаться к врачу.

Комаровский добавил, что самая опасная категория людей, это мужчины старше 50 лет.

Женщина пьет воду. Фото: Freepik

"В условиях, когда вы не можете спрятаться от жары, это обильное питье. Нужно думать о жидкости о постоянно. без достаточного количество жидкости из дома не выходить. Состояния при которых опасен кондиционер не существует. Если жарко и есть доступ к кондиционеру, использовать кондиционированный воздух можно использовать всем и всегда", — объяснил доктор.

Женщина в головном уборе. Фото: Freepik

Обильная еда также увеличивает риск возникновения теплового удара. Старайтесь откладывать обильные приемы пищи на прохладное время суток. Главный акцент нужно делать на фрукты и овощи, а употребление белков и жиров сократить.

Главный способ профилактики теплового и солнечного ударов

"Единственный и главный метод профилактики это головной убор. Головной убор при солнечных лучах обязан быть на голове, желательно с козырьком", — резюмировал доктор.

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