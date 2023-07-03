Люди, которые перенесли коронавирус в зоне риска

Самые главные советы от Комаровского при тепловом и солнечном ударах
Пришло время летней жары, в связи с этим доктор Евгений Комаровский напомнил о профилактике и неотложной помощи при солнечных и тепловых ударах.
Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.
"Сейчас я не хотел бы делать акцент на детях, поскольку это касается очень многих взрослых. Появился ряд принципиально важных факторов о которых вы себе представить не могли. Прежде всего возник коронавирус, который оказывает очень негативное влияние на терморегуляцию, на сосудистый тонус и люди, особенно люди с лишним весом, которые перенесли коронавирусную инфекцию, особенно с проявлениями лонг ковида, имеют огромные риски и должны быть крайне осторожными. Еще одно, это — особая категория мужчин, у которых идет активная потеря волос на голове. лысые особенно рискуют, но у них чаще развивается не тепловой, а именно солнечный удар", — сказал врач.
Что такое солнечный удар
Солнечный удар — это специфическая разновидность теплового удара, который связан с воздействием солнечных лучей, непосредственно на непокрытую голову. Покрытие головы волосами уменьшает вероятность солнечного удара.
"Кроме факторов связанных с коронавирусом есть также фактор войны, когда многие люди не могут снять с себя защитную одежду, когда нет возможности находиться в тени, когда нет возможности получить достаточное количество жидкости, когда о кондиционерах и холодной воде можно только мечтать. Нужно понимать, какие есть пути преодоления в данных ситуациях", — добавил Евгений Комаровский.
Основные факторы, которые способствуют возникновению теплового удара:
- температура воздуха;
- высокая влажность воздуха;
- некуда спрятаться от солнца;
- избыток одежды;
- активная физическая работа;
- избыток жидкости в организме;
- избыточный вес;
- болезни центральной внешней системы;
- использование средств, которые стимулируют центральную нервную систему;
- для детей — характерный фактор — незрелость систем терморегуляции.
Симптомы теплового удара:
- потеря сознания;
- прекращение образования пота;
- горячая, бледная, сухая кожа;
- судороги;
- расстройство дыхания;
- повышение артериального давления;
- рвота;
- диарея.
Комаровский также отмечает, что не тепловой, не солнечный удары не возникают внезапно. Они развиваются постепенно, им предшествуют слабость, бледность, головная боль, тошнота, рвота, покраснение лица и повышение температуры тела.
Самое главное в лечении теплового и солнечного ударов:
- как можно быстрее оказаться там, где нет опасных факторов;
- переместиться в тень с умеренной влажность воздуха;
- принять горизонтальное положение;
- раздеться;
- использовать любые доступные физические методы охлаждения;
- после того, как восстановиться сознание необходимо пить большое количество прохладной жидкости;
- любая потеря сознания, даже кратковременная — повод показаться к врачу.
Комаровский добавил, что самая опасная категория людей, это мужчины старше 50 лет.
"В условиях, когда вы не можете спрятаться от жары, это обильное питье. Нужно думать о жидкости о постоянно. без достаточного количество жидкости из дома не выходить. Состояния при которых опасен кондиционер не существует. Если жарко и есть доступ к кондиционеру, использовать кондиционированный воздух можно использовать всем и всегда", — объяснил доктор.
Обильная еда также увеличивает риск возникновения теплового удара. Старайтесь откладывать обильные приемы пищи на прохладное время суток. Главный акцент нужно делать на фрукты и овощи, а употребление белков и жиров сократить.
Главный способ профилактики теплового и солнечного ударов
"Единственный и главный метод профилактики это головной убор. Головной убор при солнечных лучах обязан быть на голове, желательно с козырьком", — резюмировал доктор.
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