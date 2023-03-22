Небезпечні дати: коли Землю накриють магнітні бурі та як вберегтись

Дві магнітні бурі накриють Землю наприкінці березня

В останні два тижні березня на Землі очікується дві магнітні бурі. Експерти радять метеозалежним людям бути уважними.

Про це повідомляє погодний сайт Gismeteo.

Коли чекати?

Найближчу магнітну бурю слід очікувати вже у п'ятницю. Вона не вщухатиме впродовж трьох діб. 24 і 25 числа вона буде середньою за потужністю, а 26 березня — слабкою.

Наступна і остання в березні магнітна буря прогнозується на останні числа місяця. Втім за прогнозами працівників сонячної лабораторії вона не становитиме загрози здоров'ю метеозалежним людям.

Що таке магнітна буря?

Це збурення магнітного поля Землі, що з'являється через спалахи на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також здоров'я.

Як захиститись?

Люди, які більш сприйнятливі до магнітної активності, під час бурі можуть відчувати безліч симптомів:

головний біль;

нудота і блювота;

запаморочення;

підвищений тиск;

безсоння;

біль у м'язах і суглобах;

сильна слабкість;

біль у серці.

Аби знизити ризики, треба заздалегідь потурбуватись про здоров'я. Виключити гостру та смажену їжу, відмовитись від сигарет, енергетичних напоїв та кави. Більше бувати на свіжому повітрі та займатися спортом. Лягати спати треба в один і той час, а перед цим рекомендовано прийняти контрастний душ.

Втім, ці поради корисні не тільки під час магнітної бурі, але і при сезонних епідеміях. Нагадаю, що на Одещині спостерігають різкий приріст захворюваності на грип і ГРВІ серед дітей.