Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Охорона здоров'я arrow Небезпечні дати: коли Землю накриють магнітні бурі та як вберегтись arrow

Небезпечні дати: коли Землю накриють магнітні бурі та як вберегтись

22 березня 2023 22:28
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька
Дві магнітні бурі накриють Землю наприкінці березня
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Олена Трембецька

В останні два тижні березня на Землі очікується дві магнітні бурі. Експерти радять метеозалежним людям бути уважними.

Про це повідомляє погодний сайт Gismeteo.

Читайте також:

Коли чекати?

Найближчу магнітну бурю слід очікувати вже у п'ятницю. Вона не вщухатиме впродовж трьох діб. 24 і 25 числа вона буде середньою за потужністю, а 26 березня — слабкою.

Наступна і остання в березні магнітна буря прогнозується на останні числа місяця. Втім за прогнозами працівників сонячної лабораторії вона не становитиме загрози здоров'ю метеозалежним людям. 

Що таке магнітна буря?

Це збурення магнітного поля Землі, що з'являється через спалахи на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також здоров'я. 

Як захиститись?

Люди, які більш сприйнятливі до магнітної активності, під час бурі можуть відчувати безліч симптомів:

  • головний біль;
  • нудота і блювота;
  • запаморочення;
  • підвищений тиск;
  • безсоння;
  • біль у м'язах і суглобах;
  • сильна слабкість;
  • біль у серці.

Аби знизити ризики, треба заздалегідь потурбуватись про здоров'я. Виключити гостру та смажену їжу, відмовитись від сигарет, енергетичних напоїв та кави. Більше бувати на свіжому повітрі та займатися спортом. Лягати спати треба в один і той час, а перед цим рекомендовано прийняти контрастний душ. 

Втім, ці поради корисні не тільки під час магнітної бурі, але і при сезонних епідеміях. Нагадаю, що на Одещині спостерігають різкий приріст захворюваності на грип і ГРВІ серед дітей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

22:14 Хто з чоловіків може виїхати за кордон через систему "Шлях": перелік

21:52 Принц Вільям зустрівся з військовими біля кордону з Україною: деталі візиту

21:29 У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи біля постраждалих будинків: що відомо

21:15 Синоптик розповів, коли до України раптово повернеться сніг

Новина з фото

21:15 Нове телешоу з Олею Поляковою спричинило неоднозначну реакцію в соцмережах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:13Долар по 45 грн/дол.: аналітики оцінили, якою може бути вартість валюти у 2023-му

21:11 Міноборони рф вирішило не виплачувати зарплати військовим: в чому причина

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

20:43 Скібіцький розповів, як окупанти переорієнтовують напрямки своїх ударів

Новина з відео

20:24Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Новина з відео

20:50 Коли буде зрозуміло, чи вийде Ярмоленко проти збірної Англії

Новина з відео

20:24Усі удари росії отримають як військову, так і політичну та юридичну відповідь, — Зеленський

Новина з відео

19:49 Зеленський присвоїв Харкову звання "Місто-герой України"

Новина з відео

19:06 Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі

Новина з відео

18:30 Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:08 Схеми на пів мільярда: ексочільнику Фонду держмайна оголосили підозру

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

Новина з відео

16:58Обстріл житлового будинку: у Запоріжжі зросла кількість постраждалих

Новина з відео

15:31 "Грибок та холод": Одеські волонтери оцінили нове приміщення, що їм запропонувала облрада

Новина з відео

15:26 Лавров взявся лякати Україну урановими боєприпасами від Британії

21:13Долар по 45 грн/дол.: аналітики оцінили, якою може бути вартість валюти у 2023-му

20:15 Актори студії "Квартал 95" розповіли про свої улюблені українські міста

Ексклюзив

17:49"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

Ексклюзив

17:20Тепер м'яч на боці Китаю: експерт підбив підсумки візиту Сі Цзіньпіня до росії

Ексклюзив

17:00В Одесі коні лікують та заспокоюють душу: іпотерапія для військовослужбовців ВМС ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:48В Україні поновили реєстрацію на фіндопомогу у 16 тис. грн: як отримати

14:09Бізнесу заборонять використання у брендах і товарах символів війни: деталі законопроєкту

Новина з фото

12:33Одіозна блогерка запросила гроші за рекламу благодійного концерту: бурхлива реакція соцмереж

Новина з фото

06:40 Різ Візерспун — 47: найвідоміші ролі голлівудської білявки

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Актуальне по темі

None 22 Березень 22:14

Хто з чоловіків може виїхати за кордон через систему "Шлях": перелік

None 22 Березень 22:49

Принц Вільям зустрівся з військовими біля кордону з Україною: деталі візиту

None 22 Березень 22:45

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи біля постраждалих будинків: що відомо

None 22 Березень 21:05

Синоптик розповів, коли до України раптово повернеться сніг

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB